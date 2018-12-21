60-річна жінка поплавала у компанії китів-убивць: відео

Мешканка Нової Зеландії, 60-річна Джуді Джонсон, плавала біля берегів півострова Коромандел, коли помітила, що її супроводжує незвичайна компанія.

Спочатку жінка вирішила, що промайнула поряд тінь належить дельфіна. Але дуже швидко зрозуміла, що до неї наблизилися косатки.

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Присутність трьох китів-убивць (як ще називають косаток) збентежила жінку, і вона вийшла з води. Але через деякий час все-таки повернулася у воду, щоб закінчити тренування. Присутній на пляжі австралійський турист Ділан Брейшоу зняв подію за допомогою безпілотника. Косатки знову повернулися і продовжили кружляти навколо плавчині. Найближче до неї підпливала доросла косатка, а двоє дитинчат трималися осторонь. "Вони цікавилися мною так само, як я ними", поділилася враженнями жінка. За словами експертів, що працюють з косатками, китоподібними могла рухати проста цікавість.

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