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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Шерон Стоун захопила скромним образом

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60-річна голлівудська зірка вийшла на червону доріжку у чудовому образі - фото 1
60-річна голлівудська зірка вийшла на червону доріжку у чудовому образі / instagram

Актриса Шерон Стоун відвідала захід у звичайному в'язаному светрі.

Шерон Стоун відвідала презентацію фільму в Лос-Анджелесі.

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60-річна голлівудська зірка вийшла на червону доріжку під час прем'єри стрічки "Сутенер". З такої нагоди актриса одягла чорні штани, всіяні паєтками, і такий самий берет. А яскравим акцентом її вбрання став жовтий светр грубої в'язки, який ефектно оголив плечі. При цьому у вухах Шерон були надіті довгі сережки з бісеру, а руки прикрашали численні браслети.

Раніше 60-річна кінозірка опублікувала в Instagram фото, датоване 1992 роком, в коментарях до якого шанувальники в черговий раз захопилися красою світового секс-символу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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