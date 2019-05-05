6 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 травня, святкують Міжнародний день проти дієти та День святого Юрія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні відзначають День святого Юрія (Георгія). Святий, мученик і воїн Георгій – покровитель візантійських імператорів, а пізніше і руських князів Коріятовичів. Цей святий є покровителем України, столичної Київської області, головної святині Галичини та Львова — Собору Святого Юри й опікуном Пласту.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 6 травня, іменини відзначають власники таких імен: Юрій, Олександр, Анатолій, Опанас, Валерій, Валерія, Георгій, Єгор, Іван, Лазар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день проти дієти

День запаморочливих ідей

Міжнародний день боротьби з тупістю

День без невдоволення

День незалежності мізинця

День вшанування поштового голуба

319 – православ’я стає державною релігією Грузії. У цей день просвітительниця, рівноапостольна Ніно, хрестила царя Грузії Міріані та його соратників

1833 – у США створили перший сталевий плуг, який змайстрував коваль Джон Дір

1914 – палата лордів парламенту Великобританії відхилила законопроект, який пропонував надати жінкам рівні права голосу

1950 – знаменита американська актриса Елізабет Тейлор, найбільше відома за роллю у фільмі "Клеопатра", вперше вийшла заміж; на той момент їй було 18 років, а згодом вона укладала шлюби ще сім разів

1955 – Великобританія звернулася за допомогою до міжнародного суду, щоб вирішити суперечку щодо Фолклендських островів з Чилі та Аргентиною

1968 – під час масових заворушень влада Парижа ухвалила рішення тимчасово закрити університет Сорбонна

1986 – прозвучало офіційне оголошення про аварію на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталася ще 26 квітня

1994 – відкриття тунелю під протокою Ла-Манш, що сполучає Великобританію і Францію. У церемонії брали участь англійська королева Єлизавета II і президент Франції Франсуа Міттеран

ХТО НАРОДИВСЯ 6 травня

1501 – Марцелл II (у миру – Марчелло Червіні), Папа Римський, який побув у цій посаді всього місяць. Марцелл був останнім з понтифіків, папське ім’я якого збігалося з даним йому при народженні

1758 – Максиміліан Робесп’єр, французький політик, революціонер, філософ. Один з лідерів Великої французької революції

1856 – Зигмунд Фрейд, австрійський психолог і невролог, засновник психоаналізу. Відомий своїми книгами "Тлумачення сновидінь", "Я і Воно", "Психопатологія повсякденного життя" та інші

1904 – Макс Маллоуен, британський археолог, чоловік популярної письменниці Агати Крісті

1915 – Джордж Орсон Уеллс, американський актор і режисер, володар двох премій "Оскар". Відомий за фільмами "Громадянин Кейн", "Отелло", "Процес"

1953 – Тоні Блер, британський політик-консерватор, прем’єр-міністр Великобританії з 1997 року по 2007-й

1961 – Джордж Клуні, американський актор, режисер і продюсер, володар «Оскара». Став популярним після ролі в телесеріалі "Швидка допомога", знімався у фільмах "Від заходу до світанку", "Поза полем зору", "Тонка червона нитка" та інших

1970 – Меланія Кнаусс, фотомодель, дружина президента США Дональда Трампа

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Зазвичай, 6 травня люди багато працювали у полі. Також вони багато уваги приділяли домашнім улюбленцям, а також пригощали пастухів

Також наші предки вірили, що у цей день роса має цілющу силу. Для того, щоб вилікувати недуги та зняти пристріт потрібно зібрати вологу до сходу сонця

Крім того, 6 травня чекали прильоту ластівок, адже вони повертались з теплих країв саме у цей час. Ще в цей період з'являлися хрущі

Тепла погода 6 травня – скоро настане літо

Сильний дощ у цей день – трави багато зросте

Комарі 6 травня збиваються в групки – чекай потепління найближчим часом

Ніч з 6 на 7 травня дуже тепла – хліб встигне дозріти до перших морозів

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна нічого в'язати в цей день, ба більше: навіть просто тримати у руках вироби з вовни. Наші предки вірили, що це стане причиною того, що вовки перегризуть усіх овець

Не можна кричати і лаятися, бо у цей день може вбити грозою

Також у цей день не можна обходити увагою нужденних і тих, хто просить про допомогу

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