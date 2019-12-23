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6-річна дівчинка знайшла у новорічній листівці послання від китайських ув'язнених

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У листівці дівчинка виявила несподіване послання від в'язнів - фото 1
У листівці дівчинка виявила несподіване послання від в'язнів

Шестирічна дівчинка з Лондона, Флоренс Віддікомб знайшла на одній з різдвяних листівок, які вона купила у супермаркеті Tesco, прохання про допомогу від іноземних ув'язнених у китайській в'язниці.

Що ж їй вдалося виявити, читайте далі!

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Я підписувала листівки для своїх друзів, потім відкрила одну і почала сміятися, бо хтось вже підписав її, – розповіла дівчинка.

На листівці вона виявила таке послання: "Ми ув'язнені-іноземці в китайській в'язниці Район Цінпу в Шанхаї. Нас примушують працювати проти нашої волі. Будь ласка, допоможіть нам і повідомте правозахисним організаціям".

Також у листівці автори просили зв'язатися з британським журналістом Пітером Хамфрі, який сам сидів у цій в'язниці. Він опинився там у 2013 році за звинуваченням у незаконному продажі особистих даних китайських громадян. Сам журналіст свою провину заперечував. У 2015 році він вийшов на свободу.

Хамфрі розповів, що, коли він сам перебував у цій в'язниці, ув'язнені працювали за бажанням – наприклад, щоб заробити на мило або зубну пасту. Але тепер джерела журналіста підтвердили, що в останні роки ув'язнених там дійсно змушують працювати. Після цього журналіст написав про цю історію в The Sunday Times.

Після публікацій ЗМІ компанія Tesco призупинила співпрацю з китайською фабрикою Zheijiang Yunguang Printing, яка поставляє листівки. У Tesco заявили, що недавно ця фабрика пройшла аудит і ніяких доказів використання примусової праці виявлено не було. Однак Tesco все одно пообіцяли провести повторну перевірку. Якщо використання примусової праці підтвердиться, то фабрику "негайно і назавжди виключать зі списку партнерів".

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Джерело: The Guardian
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