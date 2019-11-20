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6 порад, які зроблять секс на одну ніч найкращим для вас обох
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Якщо вам завжди здавалося, що секс без зобов'язань не має жодних правил – ми змушені вас засмутити. Вони є, і дотримуватися їх слід обов'язково, якщо ви хочете отримати задоволення, а не море клопотів. Про них ми зараз і поговоримо!
Отже, що ви повинні зробити, аби секс на одну ніч став ідеальним для вас обох?
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Ідеальний організатор
Навіть якщо ви познайомилися в мережі за годину до побачення, і у неї в профілі було прямо вказано, що вона за інтим, проявіть свої таланти та ввічливість. Зрештою, їй простіше буде довіритися вам, якщо ви спочатку вип'єте по чашці кави у затишному місці, а вам – зачарувати потенційну партнерку на ніч. І ось вже коли ви розумієте, що справа йде до її готовності, але поки що ви не почули фразу "поїхали до мене на чашку чаю", беріть ініціативу у свої руки. Візьміть таксі або везіть її у своє житло самостійно, і беріться за справу.
Максимальна чесність
Де б ви не познайомилися – в інтернеті, на вулиці, у випадковому барі, незалежно від того, чи планується подальше продовження стосунків – будьте просто чесним з нею. Ніякі казочки про мільйони на банківській картці або сотні дівчат, які шикуються в чергу до вас у ліжко не зроблять вас крутішим у її очах. У будь-якому випадку, секс завжди покаже, де правда, а де брехня, тим більше, якщо ви натхненно брешете про свої секс-подвиги, а на ділі – не вмієте навіть презерватив правильно надягнути.
Ви все ще джентльмен
Попри те, що ваша зустріч має явно еротичний характер, будьте чемним і тактовний. Найголовніше, якщо вона прямо не заявляє про свою перевагу сексу на одну ніч, не питайте її про це. Вам ж не буде приємно, якщо у відповідь ви отримаєте щонайменше звання "мудак року", а як максимум – не отримаєте того самого сексу. Постарайтеся не показувати, наскільки ви сексуально голодні.
Правильний настрій
Дівчата – істоти з тонкою душевною організацією, і саме емоціями вони керуються під час прийняття рішень. А ще ця ремарка допоможе вам зрозуміти, чому і навіщо вона пішла з вами на побачення. Краще, якщо ви будете цікавитися, що вона думає з того чи іншого приводу, але не перестарайтеся, адже ви разом ненадовго.
Оберігайтеся
Безпека – понад усе. Найбільш ймовірний випадок підхопити неприємну болячку – дар Венери – саме на таких зустрічах для сексу на одну ніч. Тому, в будь-якій незрозумілій ситуації використовуйте презервативи, тим більше з малознайомими дівчатами. Якщо вона і чиста, як ранкова роса, це вбереже вас від можливих наслідків у вигляді незапланованих дітей і претензій.
Прощайтеся вчасно
Якщо ви не домовлялися продовжити знайомство до сніданку або далі, обміняйтеся з нею деякими люб'язностями і прощайтесь... Нав'язувати що-небудь не варто, і дівчата зазвичай дають це ясно зрозуміти. Просто подякуйте її за ніч і можете йти геть. А свою думку про її спосіб життя або місце проживання, одяг і так далі залиште при собі. Адже це побачення на одну ніч, не більше і не менше.
Загалом, правила нехитрі, але дуже корисні і потрібні. Просто пам'ятайте про них, якщо захочете "любові на один раз".
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