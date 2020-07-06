6 липня: що не можна робити напередодні Івана Купала

Що можна і не можна робити 6 липня / kanalukraina.tv

6 липня починають готуватись до святкування Івана Купала, яке відбувається у ніч на 7 липня. Розповідаємо про те, що не можна і що варто робити у цей день, аби доля була доброзичливою.

Ніч з 6 на 7 липня на Івана Купала вважається особливою та магічною, тому не дивно, що її почали святкувати ще до прийняття християнства у Київській Русі. І досі традиції цього свята залишились у багатьох людей. Вважається, що сьогодні духи стихій можуть спілкуватись зі смертними, а це може принести шалену вдачу або нашкодити. Тому важливо знати, чим можна займатись, а від яких справ варто відмовитись.

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Що не можна робити 6 липня:

Не можна нічого давати, продавати чи позичати;

Не можна забирати собі знайдені посеред дороги гроші чи речі;

Дітям, вагітним та літнім людям заборонено наближатись до води;

Сьогодні аж до самого Івана Купала жінкам не можна було їсти ягід;

Не можна залишатись наодинці вдома;

Не можна бажати комусь зла, сваритись чи кричати на когось;

Не можна затримувати негативні думки в голові;

Не можна ходити босоніж по росі;

Не можна піддаватись шкідливим звичкам.

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Що варто робити 6 травня:

Проводити час з родиною та друзями;

Готувати смачні та корисні страви з хорошими думками;

Планувати близьке майбутнє та визначати нові цілі;

Плести віночки до вечора, щоб потім збиратись біля водойм;

Вірити у наближення світлої смуги у житті;

Турбуватись про ближніх та не відмовляти у допомозі.

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