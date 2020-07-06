7 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 липня, віряни святкують Різдво Предтечі та Іоанна Хрестителя, а у світі відзначають День працівника природно-заповідної справи. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні святкують Різдво Предтечі та Іоанна Хрестителя Господнього. А у народі ця дата отримала такі назви: Іванов день, Івана Купала, Іван-травник, купальник, перший покіс.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 7 липня, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Мефодій, Антон, Іван, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1438 – французький король Карл VII проголосив Прагматичну санкцію, за якою затвердився пріоритет королівської влади над владою Папи Римського.

1572 – зі смертю короля Речі Посполитої Сигізмунда II перервалась чоловіча лінія династії Ягеллонів, котра правила Польщею і Литвою з 1386 року.

1659 – об'єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбило московське військо під Конотопом.

1881 – у "Журналі для дітей" (Рим) уперше надрукована казка "Піноккіо".

1923 – у Празі відкрито Український педагогічний інститут імені Драгоманова.

1940 – у Львові відкрито Літературно-меморіальний музей Івана Франка.

1954 – відбувся радіодебют Елвіса Преслі. Його пісня "That's All Right (Mama)" прозвучала на станції Мемфіса.

1967 – у Великій Британії The Beatles випустили свій хіт "All You Need Is Love".

1977 – США провели перше випробування "гуманної" зброї – нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі та техніка залишаються неушкодженими.

1989 – в Сімферополі почалася видаватися газета кримськотатарською мовою.

1990 – в Римі вперше виступили разом три видатні тенори сучасності – Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас . Концерт був добродійною акцією, а запис виступу співаків розійшовся рекордним тиражем в історії класичної музики

. Концерт був добродійною акцією, а запис виступу співаків розійшовся рекордним тиражем в історії класичної музики 2009 – поховали короля попмузики Майкла Джексона.

ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЛИПНЯ

1852 – Володимир Науменко, український громадсько-політичний діяч, педагог, вчений-філолог, етнограф, літературознавець.

1860 – Густав Малер, австрійський композитор, оперний і симфонічний диригент.

1861 – Нетті Стівенс, американський біолог, який першим встановив залежність статі від набору хромосом.

1882 – Янка Купала (Іван Луцевич), класик білоруської літератури, письменник, поет і драматург.

1884 – Леон Фойхтванґер, німецький письменник.

1893 – Мирослав Крлежа, хорватський письменник та драматург.

1899 – Джордж К'юкор, американський кінорежисер і сценарист ("Газове світло", "Моя чарівна леді").

1901 – Вітторіо Де Сіка, італійський кінорежисер та актор, один з видатних діячів італійського та світового кіно.

1904 – Мороз Михайло Ілліч, видатний український художник, працював у США, відомий своїми експресіоністськими пейзажами.

1908 – Дорліак Ніна Львівна, радянська камерна та оперна співачка. Дружина видатного українського радянського піаніста Святослава Ріхтера.

1907 – Роберт А. Гайнлайн, американський письменник, один з основоположників наукової фантастики.

1921 – Петро Яцик, канадський підприємець українського походження, меценат і філантроп.

1927 – Григорій Гавриленко, український художник, графік, майстер книжкової ілюстрації.

1930 – Генк Моблі, американський джазовий саксофоніст.

1932 – Джо Завінул, австрійсько-американський джазовий музика і композитор.

1940 – Рінґо Старр (Річард Старкі), рок-музикант (The Beatles), співак ("It Don't Come Easy", "Photograph", "You're Sixteen").

1944 – Тото Кутуньо, італійський композитор, співак.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в цю ніч зоряно, то буде багато грибів.

Якщо в Іванів день гроза, то горіхів вродить мало і більшість з них будуть порожніми.

Сильна роса – до врожаю огірків.

Якщо в цей день дощ заплаче, то через п'ять днів сонце засміється.

Цикади скрекочуть – до жаркого дня.

Зарості верби на вітру шумлять – до зливи.

Аромат польових квітів посилився – до дощу.

Хто скупається у водоймі на Івана Купала, той позбудеться від всіх хвороб.

Листя папороті чоловічого донизу закручуються – до теплого і сонячного дня.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Якщо сон з 6 на 7 липня і збудеться, то дуже не скоро. Сновидіння, побачене вдень 7 липня, може здійснитися через пів року. Якщо цього не відбулося, то вже не варто чекати його здійснення.

Спати в ніч на Івана Купала вважалося негоже.

Вважалося неправильним не купатися на Купала.

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