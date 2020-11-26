6 чинників, які можуть відбити бажання займатися сексом

Недостатньо просто хотіти займатися сексом. Часом бувають ситуації, коли бажання та можливості не збігаються. У новому матеріалі ми розповімо про 6 факторів, які можуть відбити у вас бажання займатися сексом.

Ви можете шалено кохати один одного. Але це аж ніяк не тотожно з регулярним заняттям сексом. І цьому може бути кілька причин. Про них ми й поговоримо у новому матеріалі.

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1. Стрес. На роботі, в сім'ї або проблеми зі здоров'ям: у тих, хто відчуває сильний стрес, навряд чи з'явиться бажання займатися сексом. Шкода, тому що заняття коханням допомагають розслабитися краще за алкоголь та пігулки. Щоб не страждати від стресу, робіть перерви в повсякденних справах, а на вихідних їдьте якомога далі від метушні та побуту. Краще без мобільного телефону і ноутбука!

2. Сварки. Звичайно, примирливий секс дуже популярний. Але якщо ви сваритеся кілька разів на тиждень, то вам буде менше хотітися один одного. Це логічно. Зрештою, ви проводите більшу частину свого часу, дуючись один на одного.

3. Діти. Звичайно, діти ставлять хрест на вашому лібідо. Але після народження дітей пари рідше займаються сексом, і це цілком нормально. По-перше, тому що у жінки все ще можуть бути фізичні проблеми. По-друге, все починає обертатися навколо дитини. Родзинка програми – безсонні ночі!

4. Лінощі. Вам знайомий синдром панди? Іноді парам просто лінь займатися сексом. Якимось чином млявість проникає у спальню, і потрібно все більше зусиль, щоб налаштуватися на секс і досягнути необхідного збудження. Перший вихід з ситуації – визнати лінь як таку і свідомо протидіяти їй.

5. Невпевненість. Якщо пари не говорять відкрито про свої потреби, можуть швидко виникнути непорозуміння. Через страх бути відкинутими партнери стримують себе у всьому, що стосується сексу, і він буває у них все рідше. Тому найкращим рецептом гарного сексу завжди буде комунікація.

6. Ліки. Деякі таблетки, наприклад, гормональні контрацептиви або антидепресанти, можуть чинити негативний вплив на лібідо. А там, де менше бажання, менше і сексу. Можливо, є сенс перейти на інший препарат. Але обговорювати це потрібно тільки з лікарем.

Тож зверніть увагу на ці фактори. Цілком імовірно, що деякі з них негативно впливають на ваше інтимне життя!

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