На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
6 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 3237
Сьогодні, 6 червня, у світі відзначають День журналіста України, а віряни вшановують пам'ять преподобних Симеона та Микиту. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 6 червня віряни вшановують пам'ять преподобних Симеона, стовпника на Чудовій горі, та Микиту, стовпника Переславльского. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Симеон Стовпник, Микита Стовпник, Своборине дерево.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 6 червня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Олена, Іван, Ксенія, Оксана, Микита, Семен, Степан, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День журналіста
- 1683 — в Англії в Оксфорді відкрився перший у світі публічний музей.
- 1882 — ньюйорківець Генрі Сілі запатентував електричну праску.
- 1925 — Волтер Крайслер заснував автомобільну корпорацію "Chrysler".
- 1933 — у місті Кемден (штат Нью-Йорк) відкрився перший у світі кінотеатр, у якому фільм можна було дивитись не виходячи з автомобіля.
- 1944 — в Західній Європі відкрито Другий фронт: на Півночі Франції почалась висадка військ союзників по антигітлерівській коаліції.
- 1981 — зареєстровані перші хворі на СНІД
- 1990 — Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і обрав митрополита Мстислава першим патріархом Української автокефальної православної церкви.
- 1991 — Нобелівську премію миру вручено президенту Радянського Союзу Михайлу Горбачову.
ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЧЕРВНЯ
- 1889 — Ігор Сікорський, українсько-американський інженер (авіаконструктор) і підприємець, уродженець Києва.
- 1903 — Арам Хачатурян, вірменський композитор.
- 1932 — Девід Скотт, американський астронавт.
- 1934 — Альберт II, король Бельгії.
- 1936 — Олександр Руденко-Десняк, український і російський журналіст, перекладач, громадський діяч, почесний голова Об'єднання українців Росії та ФНКА українців Росії.
- 1936 — Роман Вільгельмі, польський актор театру та кіно.
- 1937 — Петро Перебийніс, український поет.
- 1944 — Монті Александер, американський джазмен.
- 1950 — Юрій Спіженко, український онколог, перший міністр охорони здоров'я незалежної України (1989—1994).
- 1965 — Богдан Данилишин, український економіст і політик.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Калина, шипшина і суниця в цвіту – до врожаю сироїжок.
- Трава сильніше звичайного пахне – до дощу.
- Дощовий день – до врожаю грибів.
- Шипшина зацвіла – заморозків більше не буде.
- Жаби ввечері голосно квакають – на хорошу погоду.
- Немає роси – до дощу, багато роси – до вітру.
- Сонце при сході за собою світлий слід залишає – до дощу.
- Великі роси – до родючості землі, часті тумани – до грибного році.
- Мурахи біля мурашника гуляють – на гарну погоду.
- Квіти шипшини, кульбаби і фіалки закрилися серед дня – буде дощ.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятися, думати про погане, заздрити.
- Не варто зловживати алкоголем під час поминальної трапези.
- Заборонено працювати з землею.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
16:49Учені створили цифрову тканину, яка збирає, зберігає та обробляє дані
-
16:18У мережі показали чудернацький Volkswagen Beetle у стилі "Шаленого Макса": фото
-
15:48Дизайн і ключові характеристики Honor 50 показали на офіційному рендері
-
15:21Як називаються українські стародавні прикраси: салби, баламути, кризи та інші
-
14:48У Меган Маркл і принца Гаррі народилася донечка: як вони її назвали
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:25Груди випадають: Біллі Айліш розбурхала фанатів новим відео
-
13:52"Діалогу не вийшло": Сергій Притула покидає партію Голос
-
13:15BAFTA TV 2021: список найкращих фільмів, серіалів та акторів
-
12:50104-річна американка розкрила секрет довголіття, і він сподобається всім
-
12:26У Великобританії знайшли сучасну Рапунцель: фото
-
11:56ТОП 5 знаків зодіаку, яким найбільше пощастить у червні
-
11:25Найсексуальніша гравець у покер показала спекотне відео в бікіні (18+)
-
10:55Як зосередитися на роботі: прості та дієві поради
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:20Коли спіймав сусіда на гарячому: кумедне відео
-
09:55Погода в Україні 7 червня: прогноз на понеділок
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 червня
-
08:53Коли пора міняти подушку: простий лайфхак (відео)
-
08:23Що робити, щоб менше страждати від комарів: геніальний лайфхак
-
07:51Бабуся створила в'язану копію Сандрінгемського палацу, що належить Єлизаветі II: фото
-
07:21Учені назвали один секрет, який дозволяє почуватися максимально щасливими
- 06 червня
-
21:51Netflix екранізує моторошну історію з Reddit
-
21:237 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Дівчина тижня: розкута гольфістка Кеті Кірні, яка зводить з розуму гарячими фото (18+)
-
15:21Як називаються українські стародавні прикраси: салби, баламути, кризи та інші
-
13:15BAFTA TV 2021: список найкращих фільмів, серіалів та акторів
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 червня
-
07:21Учені назвали один секрет, який дозволяє почуватися максимально щасливими
- 06 червня
-
20:50Дівчина тижня: розкута гольфістка Кеті Кірні, яка зводить з розуму гарячими фото (18+)
-
17:494 небезпечних оптичних ілюзії, з якими водії часто стикаються на дорозі
-
13:22Фотограф пройшовся місцями у Лондоні, де знімали фільм Круелла: круті фото
-
10:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 червня
-
08:20Погода в Україні 6 червня: прогноз на неділю
- 05 червня
-
21:50Надто гаряча: цю модель заблокували у соцмережах через вроду (18+)
-
19:19Епічна мода: найдивніші витвори дизайнерів, які не хочеться вдягати
-
16:50Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:44До Всесвітнього дня навколишнього середовища: чим замінити пластик у повсякденному житті
-
09:47Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 червня
-
08:31Найнадійніші авто за версією британських експертів
- 04 червня
-
20:49Учені назвали 5 видів відносин кота з господарем: перевірте, які у вас
-
18:33Дієтологиня розповіла, як схуднути без підрахунку калорій
-
14:30Аспірин, оцет і цукор: як продовжити життя троянд у вазі
-
12:16Три знаки Зодіаку, на яких чекає кар'єрний ріст у червні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 червня
-
07:17Перегляньте свій раціон і ще 4 прості способи підвищити гормон щастя
- 03 червня
-
20:20Коли люди почуваються найрозкутіше і хочуть сексу: результати дивують
-
17:42Не Траволта та Л. Джексон: кого хотів бачити Тарантіно у Кримінальному чтиві
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 червня
-
07:19Авокадо проти бананів: експерти розповіли, який фрукт корисніший