6 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 червня, у світі відзначають День журналіста України, а віряни вшановують пам'ять преподобних Симеона та Микиту. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 6 червня віряни вшановують пам'ять преподобних Симеона, стовпника на Чудовій горі, та Микиту, стовпника Переславльского. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Симеон Стовпник, Микита Стовпник, Своборине дерево.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 6 червня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Олена, Іван, Ксенія, Оксана, Микита, Семен, Степан, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День журналіста

1683 — в Англії в Оксфорді відкрився перший у світі публічний музей.

1882 — ньюйорківець Генрі Сілі запатентував електричну праску.

1925 — Волтер Крайслер заснував автомобільну корпорацію "Chrysler".

1933 — у місті Кемден (штат Нью-Йорк) відкрився перший у світі кінотеатр, у якому фільм можна було дивитись не виходячи з автомобіля.

1944 — в Західній Європі відкрито Другий фронт: на Півночі Франції почалась висадка військ союзників по антигітлерівській коаліції.

1981 — зареєстровані перші хворі на СНІД

1990 — Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і обрав митрополита Мстислава першим патріархом Української автокефальної православної церкви.

1991 — Нобелівську премію миру вручено президенту Радянського Союзу Михайлу Горбачову.

ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЧЕРВНЯ

1889 — Ігор Сікорський, українсько-американський інженер (авіаконструктор) і підприємець, уродженець Києва.

1903 — Арам Хачатурян, вірменський композитор.

1932 — Девід Скотт, американський астронавт.

1934 — Альберт II, король Бельгії.

1936 — Олександр Руденко-Десняк, український і російський журналіст, перекладач, громадський діяч, почесний голова Об'єднання українців Росії та ФНКА українців Росії.

1936 — Роман Вільгельмі, польський актор театру та кіно.

1937 — Петро Перебийніс, український поет.

1944 — Монті Александер, американський джазмен.

1950 — Юрій Спіженко, український онколог, перший міністр охорони здоров'я незалежної України (1989—1994).

1965 — Богдан Данилишин, український економіст і політик.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Калина, шипшина і суниця в цвіту – до врожаю сироїжок.

Трава сильніше звичайного пахне – до дощу.

Дощовий день – до врожаю грибів.

Шипшина зацвіла – заморозків більше не буде.

Жаби ввечері голосно квакають – на хорошу погоду.

Немає роси – до дощу, багато роси – до вітру.

Сонце при сході за собою світлий слід залишає – до дощу.

Великі роси – до родючості землі, часті тумани – до грибного році.

Мурахи біля мурашника гуляють – на гарну погоду.

Квіти шипшини, кульбаби і фіалки закрилися серед дня – буде дощ.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятися, думати про погане, заздрити.

Не варто зловживати алкоголем під час поминальної трапези.

Заборонено працювати з землею.

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