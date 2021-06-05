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6 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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6 червня – неділя

Сьогодні, 6 червня, у світі відзначають День журналіста України, а віряни вшановують пам'ять преподобних Симеона та Микиту. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 6 червня віряни вшановують пам'ять преподобних Симеона, стовпника на Чудовій горі, та Микиту, стовпника Переславльского. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Симеон Стовпник, Микита Стовпник, Своборине дерево.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 6 червня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Олена, Іван, Ксенія, Оксана, Микита, Семен, Степан, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День журналіста
  • 1683 — в Англії в Оксфорді відкрився перший у світі публічний музей.
  • 1882 — ньюйорківець Генрі Сілі запатентував електричну праску.
  • 1925 — Волтер Крайслер заснував автомобільну корпорацію "Chrysler".
  • 1933 — у місті Кемден (штат Нью-Йорк) відкрився перший у світі кінотеатр, у якому фільм можна було дивитись не виходячи з автомобіля.
  • 1944 — в Західній Європі відкрито Другий фронт: на Півночі Франції почалась висадка військ союзників по антигітлерівській коаліції.
  • 1981 — зареєстровані перші хворі на СНІД
  • 1990 — Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і обрав митрополита Мстислава першим патріархом Української автокефальної православної церкви.
  • 1991 — Нобелівську премію миру вручено президенту Радянського Союзу Михайлу Горбачову.
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ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЧЕРВНЯ

  • 1889 — Ігор Сікорський, українсько-американський інженер (авіаконструктор) і підприємець, уродженець Києва.
  • 1903 — Арам Хачатурян, вірменський композитор.
  • 1932 — Девід Скотт, американський астронавт.
  • 1934 — Альберт II, король Бельгії.
  • 1936 — Олександр Руденко-Десняк, український і російський журналіст, перекладач, громадський діяч, почесний голова Об'єднання українців Росії та ФНКА українців Росії.
  • 1936 — Роман Вільгельмі, польський актор театру та кіно.
  • 1937 — Петро Перебийніс, український поет.
  • 1944 — Монті Александер, американський джазмен.
  • 1950 — Юрій Спіженко, український онколог, перший міністр охорони здоров'я незалежної України (1989—1994).
  • 1965 — Богдан Данилишин, український економіст і політик.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Калина, шипшина і суниця в цвіту – до врожаю сироїжок.
  • Трава сильніше звичайного пахне – до дощу.
  • Дощовий день – до врожаю грибів.
  • Шипшина зацвіла – заморозків більше не буде.
  • Жаби ввечері голосно квакають – на хорошу погоду.
  • Немає роси – до дощу, багато роси – до вітру.
  • Сонце при сході за собою світлий слід залишає – до дощу.
  • Великі роси – до родючості землі, часті тумани – до грибного році.
  • Мурахи біля мурашника гуляють – на гарну погоду.
  • Квіти шипшини, кульбаби і фіалки закрилися серед дня – буде дощ.
6 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 462091

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятися, думати про погане, заздрити.
  • Не варто зловживати алкоголем під час поминальної трапези.
  • Заборонено працювати з землею.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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