6 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 червня, святкують День журналіста, а віряни відзначають Вселенську Троїцьку поминальну суботу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Вселенську Троїцьку поминальну суботу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 6 червня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Олена, Іван, Ксенія, Оксана, Микита, Семен, Степан, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День журналіста.

1683 — в Англії в Оксфорді відкрився перший у світі публічний музей.

1882 — ньюйорківець Генрі Сілі запатентував електричну праску.

1925 — Волтер Крайслер заснував автомобільну корпорацію "Chrysler".

1933 — у місті Кемден (штат Нью-Йорк) відкрився перший у світі кінотеатр, у якому фільм можна було дивитись не виходячи з автомобіля.

1944 — в Західній Європі відкрито Другий фронт: на Півночі Франції почалась висадка військ союзників по антигітлерівській коаліції.

1981 — зареєстровані перші хворі на СНІД

1990 — Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив патріархат УАПЦ і обрав митрополита Мстислава першим патріархом Української автокефальної православної церкви.

1991 — Нобелівську премію миру вручено президенту Радянського Союзу Михайлу Горбачову.

ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЧЕРВНЯ

1889 — Ігор Сікорський, українсько-американський інженер (авіаконструктор) і підприємець, уродженець Києва.

1903 — Арам Хачатурян, вірменський композитор.

1932 — Девід Скотт, американський астронавт.

1934 — Альберт II, король Бельгії.

1936 — Олександр Руденко-Десняк, український і російський журналіст, перекладач, громадський діяч, почесний голова Об'єднання українців Росії та ФНКА українців Росії.

1936 — Роман Вільгельмі, польський актор театру та кіно.

1937 — Петро Перебийніс, український поет.

1944 — Монті Александер, американський джазмен.

1950 — Юрій Спіженко, український онколог, перший міністр охорони здоров'я незалежної України (1989—1994).

1965 — Богдан Данилишин, український економіст і політик.

Ігор Сікорський

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо шипшина зацвіла – заморозків більше не буде.

Якщо ж дощ піде в цей день, значить, чекайте багато грибів.

Суниця, шипшина та калина у цвіту – до врожаю сироїжок.

Жаби ввечері голосно квакають – погода завтра буде хороша.

Нема роси – чекайте дощ, сильна роса – чекайте вітру.

Бджоли над акацією в'ються до дощу, над горобиною – до ясної погоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна в суботу лаятися, думати про погане, заздрити.

Не варто зловживати алкоголем під час поминальної трапези.

Заборонено працювати з землею.

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