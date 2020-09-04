На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
56-річний Volvo перетворили на крутий спорткар
-
- 27
Перегонова команда Cyan Racing (колишня Polestar Racing), що входить разом з Volvo до складу групи Geely, представила рестомод Volvo P1800 Cyan.
Автомобіль побудований командою інженерів, відповідальних за роботу над першим чемпіонським Volvo і концептом C30 Polestar Performance.
І ще: Шакіл О'Ніл ледве заліз у Tesla Model S: кумедне відео, яке треба бачити
Всупереч трендам останніх років, Volvo P1800 Cyan – це не електромобіль, а трек-тул, позбавлений системи стабілізації, АБС і навіть підсилювача гальм. За словами авторів проєкту, дводверка задумана як машина, що безпосередньо зв'язує водія через колеса з дорожнім полотном, вона віддає данину поваги 1960-м і демонструє трепетне ставлення до історії. Але свій життєвий шлях рестомод все ж почав як звичайний Volvo P1800 зразка 1964 року.
Під капотом встановлена дволітрова турбочетвірка, заснована на агрегаті перегонового Volvo S60 TC1 (1,6 літра, 350 сил). Вона розвиває 420 кінських сил і 455 Нм крутного моменту, а за характеристиками кривої потужності і моменту близька до "атмосферника".
Це цікаво: Як виглядає найкрутіший ключ для авто: відео
-
10:20Володимир Кличко презентував на подіумі уніформу міської комунальної служби: фото
-
09:47Пробила стелю: епічна поява мами тіктокерки підірвала мережу (відео)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 вересня
-
08:50Євген Клопотенко розкрив секрети приготування гострої аджики на зиму
-
08:22Україна – Швейцарія: відео голів та огляд матчу Ліги націй
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
07:53Як вага людини впливає на спонтанні покупки: цікаве дослідження
-
07:3056-річний Volvo перетворили на крутий спорткар
-
07:15Погода в Україні 4 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 03 вересня
-
21:545 продуктів, які прибирають неприємний запах з рота
-
21:30УКРАЇНА ▶ ШВЕЙЦАРІЯ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
21:164 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Названо найпопулярніший смартфон першої половини 2020 року: його купували найчастіше
-
20:21Wildlife Photographer of the Year: 13-річний фотограф став одним з переможців конкурсу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:52Зірка Сутінків схуд на 15 кг: і це не просто так
-
19:42Кросовер DS 7 отримав спецверсію, присвячену Лувру
-
19:20Як звучить святилище: вчені відтворили акустику Стоунхенджу
-
19:13Герцоги Кембридзькі взяли принца Джорджа на полювання: зоозахисники їх розкритикували
-
19:05Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити
-
18:56Карантинні зони в Україні оновили: карта і список по областях
-
18:55Названі найпотужніші смартфони серпня 2020
-
18:42Експерти розповіли, які продукти не бажано їсти після тренувань
-
18:28Топ-7 найпоширеніших помилок у догляді за обличчям
-
18:14Як у Siri від Apple: Google Assistant отримав ще одну корисну функцію
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 вересня
-
07:15Погода в Україні 4 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 03 вересня
-
21:30УКРАЇНА ▶ ШВЕЙЦАРІЯ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
19:05Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити
-
18:56Карантинні зони в Україні оновили: карта і список по областях
-
16:50MONATIK зібрав топових українських зірок у фільмі-мюзиклі РИТМ: дивіться відео
-
15:13Не час помирати: у мережі з'явився новий трейлер екшну про Джеймса Бонда
-
11:055 нових українських книг, з якими варто зустріти осінь
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 вересня
-
07:16Погода в Україні 3 вересня: де пройдуть дощі
- 02 вересня
-
19:53Якої довжини має бути пеніс, аби забезпечити 100-відсотковий оргазм: відповідь жінок
-
16:0010 фільмів та серіалів, які ідеально заходять під будь-який настрій: вибір мережі
-
13:00Кіану Рівз святкує 56 років! Вгадай фільм з актором за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 вересня
-
07:14Погода в Україні 2 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 01 вересня
-
21:43Чому жінка не хоче сексу: 5 найпоширеніших причин
-
20:01Спіймати Кайдаша 3, 4 серія розширеної версії: дивитись онлайн серіал 2020
-
17:07Найкращі українські пісні літа 2020: рейтинг крутої музики, яка варта уваги
-
14:02Остапчук веде дочку в перший клас, а Ivan NAVI згадує шкільні роки: зіркова фотодобірка
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 вересня
-
08:00Анекдоти про 1 вересня 2020: веселі жарти та приколи про школу
-
07:13Виберіть каву на фото і дізнайтесь, яким буде ваш день
- 31 серпня
-
21:44Три вправи для тренування будь-де самостійно
-
18:42Netflix виклав деякі фільми і серіали у відкритий доступ: що можна подивитися безкоштовно
-
16:00Всесвітній день блогу: Перевір, яким блогером ти можеш стати