56-річний Volvo перетворили на крутий спорткар

Перегонова команда Cyan Racing (колишня Polestar Racing), що входить разом з Volvo до складу групи Geely, представила рестомод Volvo P1800 Cyan.

Автомобіль побудований командою інженерів, відповідальних за роботу над першим чемпіонським Volvo і концептом C30 Polestar Performance.

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Всупереч трендам останніх років, Volvo P1800 Cyan – це не електромобіль, а трек-тул, позбавлений системи стабілізації, АБС і навіть підсилювача гальм. За словами авторів проєкту, дводверка задумана як машина, що безпосередньо зв'язує водія через колеса з дорожнім полотном, вона віддає данину поваги 1960-м і демонструє трепетне ставлення до історії. Але свій життєвий шлях рестомод все ж почав як звичайний Volvo P1800 зразка 1964 року.

Під капотом встановлена ​​дволітрова турбочетвірка, заснована на агрегаті перегонового Volvo S60 TC1 (1,6 літра, 350 сил). Вона розвиває 420 кінських сил і 455 Нм крутного моменту, а за характеристиками кривої потужності і моменту близька до "атмосферника".

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