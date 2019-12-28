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Новий рік 2020 Різдво

54-річна Елізабет Херлі зваблює Instagram розкішним виглядом

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Елізабет Херлі в образі ніндзя - фото 1
Елізабет Херлі в образі ніндзя / instagram.com/elizabethhurley1

Популярна актриса Елізабет Херлі продовжує вражати своїм молодим та ефектним виглядом. Британка вирішила позмагатись за сексуальністю з Монікою Беллуччі!

54-річна англійська модель, акторка та бізнесвумен Елізабет Херлі встигає не лише зніматись у фільмах, прикрашати модні бренди та займатись власними проєктами, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 1,5 млн користувачів. Зірка обожнює ділитись кадрами зі своїх буднів, а також доволі спокусливими знімками з мінімальною кількістю одягу.

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Нещодавно Ліз поділилась веселими фото у костюмі ніндзя, який ідеально підкреслив її струнку фігуру та пишні форми. Важко повірити, що жінці вже давно не 20 і навіть не 30 років. Саме так весело у Херлі пройшло Різдво, і фанати гідно оцінили образ Херлі тисячами лайків та компліментів.

54-річна Елізабет Херлі зваблює Instagram розкішним виглядом - фото 377019

54-річна Елізабет Херлі зваблює Instagram розкішним виглядом - фото 377020

54-річна Елізабет Херлі зваблює Instagram розкішним виглядом - фото 377021

Джерело фото: instagram.com/elizabethhurley1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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