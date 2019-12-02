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54-річна Елізабет Херлі завела мережу пікантним фото

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Елізабет Херлі - фото 1
Елізабет Херлі / instagram

Британська актриса Елізабет Херлі привітала підписників з Днем подяки. При цьому красуня позувала у відвертому купальнику.

54-річна актриса Елізабет Херлі перебуває у прекрасній фізичній формі і не соромиться демонструвати на своїй сторінці в Instagram. Так, красуня порадувала своїх прихильників пікантними знімками, на яких Херлі позувала у купальниках.

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На одному з фото красуня сфотографувалася на кухні, примірявши закритий купальник, який вигідно підкресли апетитні форми красуні. На другому ж кадрі актриса постала у чорному бікіні та тлі басейну.

"З Днем подяки – особливо всіх, хто потрапив у "кухонне рабство". Хочу подякувати сьогодні всій моїй родині і друзям за те, що вони найкращі", – підписала вона фото. Більшість шанувальників подякували актрисі і побажали їй щасливого Дня подяки у відповідь. Однак були й ті, кого здивувало вбрання Херлі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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