54-річна Елізабет Херлі у купальнику і без вразила фанатів (фото)

Відома англійська модель Елізабет Херлі постійно дивує прихильників своїм розкішним виглядом. Красуня не лише виглядає молодо, а й не соромиться хизуватись звабливою фігурою з мінімальною кількістю одягу.

54-річна англійська акторка, модель та бізнесвумен Ліз Херлі знає таємницю вічної юності, адже за своїм виглядом може позмагатись із Монікою Беллуччі і навіть молодими зірка шоу-бізу.

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До того ж, красуня веде профіль в соцмережі Instagram, де часто ділиться пікантними кадрами. Зважаючи на те, що Елізабет має власний бренд купальників, то частенько продукцію приміряє на власне тіло. Нещодавно зірка знову опублікувала свіжі фото у бікіні і навіть без нього, викликавши справжній шквал компліментів.

Джерело фото: instagram.com/elizabethhurley1

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