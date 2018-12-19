53-річна Елізабет Херлі показала ідеальне тіло у бікіні

Англійська акторка Елізабет Херлі в купальнику підтвердила, що можна виглядати чудово у будь-якому віці.

53-річна британська модель та акторка Елізабет Херлі встигає не лише займатись своєю кар'єрою та виховання сина, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад мільйон користувачів.

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І це не дивно, адже вона ділиться знімками з фотосесій, світських заходів та звичайних буднів. До того ж, жінка не соромиться демонструвати свою струнку фігуру. Це підтверджують і недавні фото та відео Ліз у купальнику. Здається, в Англії є власна Моніка Беллуччі.

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