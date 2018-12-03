53-річна Елізабет Херлі похизувалась стрункою фігурою

Відома акторка Елізабет Херлі продовжує підтверджувати, що можна виглядати спокусливо у будь-якому віці.

53-річна англійська акторка та модель Елізабет Херлі встигає не лише займатись бізнесом, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад мільйон прихильників. Там жінка ділиться знімками зі своїх буднів та світських заходів. До того ж, Ліз зовсім не соромиться нагадувати фанатам про те, що чудово виглядає у купальниках. І недавнє фото у бікіні це підтверджує. Важок посперечатись з тим, що Херлі не збирається поступатись молоді своєю красою.

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