52-річна Памела Андерсон у купальнику згадала молодість

Знімки Памели Андерсон у гідрокостюмі справили неабияке враження! Шанувальник у захваті.

Культова американська акторка Памела Андерсон днями взяла участь у відвертій фотосесії для журналу Maxim і довела, що у свої 52 роки вона все ще залишається в прекрасній формі.

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Так, зірка відомого серіалу 90-х "Рятувальники Малібу" зараз в Австралії, де вона знялася в відвертому чорному гідрокостюмі для рекламного ролика для компанії автосервісу Ultra Tune. У перервах Памелу зняли на яхті в ефектному білосніжному купальнику з глибоким декольте. Шанувальники акторки в соцмережах прийшли в захват від фотографій і засипали її компліментами.

Варто відзначити, що серце чотири рази розлученої матері двох дорослих синів наразі вільне. У червні 2019 року Памела розлучилася з 33-річним французьким футболістом марокканського походження Адилем Рамі.

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