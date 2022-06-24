51-річна Клаудія Шиффер вразила ідеальними фото на пляжі

Знаменита модель Клаудія Шиффер прикувала до себе увагу шанувальників через сонячні фото з відпочинку на пляжі. Ця білявка підтверджує, що можна мати чудовий вигляд у будь-якому віці.

51-річна німецька супермодель Клаудія Шиффер зовсім не збирається поступатися молоді, тому й досі активно працює над власною кар'єрою та зовнішністю. До того ж, білявка ще й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 1,7 млн підписників. Там зірка ділиться кадрами зі знімальних майданчиків, світських заходів та просто буднів. Клаудія не зловживає фоторедакторами, що змушує фанатів регулярно засипати її компліментами.

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Це підтверджують і нові фото красуні, на яких вона позує в яскравих купальниках на парео на пляжі. Важко не помітити не лише те, що Шиффер справді насолоджується відпочинком, а й те, що вона у чудовій фізичній формі. Річ у тому, що Клаудія має власний план харчування, а також рідко вживає солодощі, каву та алкоголь. Доповнюють це регулярні заняття йогою та пілатесом, а от біг зірка вважає справжнім покаранням, тому обирає спортивну ходьбу. Тому не дивно, що й у 51 вона з легкістю може хизуватись формами на пляжі:

Джерело фото: instagram.com/claudiaschiffer

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