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Хто став найбільш високооплачуваним письменником 2019 року

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Джоан Роулінг - фото 1
Джоан Роулінг / readrate

Письменниця, яка подарувала світу історію про юного чарівника Гаррі Поттера, заробила за рік $ 92 мільйони!

Британська письменниця Джоан Роулінг, найбільш відома як автор серії романів про Гаррі Поттера, стала найбільш високооплачуваним письменником на планеті у 2019 році.

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Так, за рік Роулінг заробила 92 мільйони доларів. Відзначається, що наразі основне джерело доходу автора не від продажу книг, а за театральні постановки і тематичні парки. На другому місці письменник Джеймс Паттерсон, який в 2018 році цей рейтинг очолював. У нього дохід склав 70 мільйонів. Книга Паттерсона, написана в минулому році в співавторстві з експрезидентом США Біллом Клінтоном, стала бестселером.

Хто став найбільш високооплачуваним письменником 2019 року - фото 376738

Трійку лідерів замикає колишня перша леді США Мішель Обама. Вона за мемуари "Becoming. Моя історія" отримала 36 мільйонів доларів. Ця книга також стала однією з найбільш популярних в 2018 році.

Хто став найбільш високооплачуваним письменником 2019 року - фото 376750

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Джерело: readrate
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