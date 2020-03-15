50-річна Дженніфер Лопес похизувалась стрункими ногами без штанів

Відома зірка Дженніфер Лопес не припиняє вражати своїм неймовірним виглядом. Ось хто впевнено доводить, що можна виглядати сексуально та молодо у будь-якому віці.

50-річна американська акторка, співачка та бізнесвумен Дженніфер Лопес активно працює над своєю кар'єрою, а також знаходить час для сімейного життя та свого профілю в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать більш як 114 мільйонів користувачів. І це не дивно, адже Джей Ло ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів, проєктів, а також своїх звичайних буднів.

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Нещодавно Лопес стала зіркою рекламної кампанії бренду взуття DSW, для якої знялась у розкішній фотосесії. Одним із кадрів співачка не могла не поділитись з фанатами. Здається, їй вдалось звернути увагу саме на свої стрункі ноги:

instagram.com/jlo

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