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5 цікавих книжок, які варто подарувати дитині на День Святого Миколая
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Оскільки вважається, що діти – це маленькі дорослі, то й книжки для них так само мають бути написані без зайвих сентиментів, тобто серйозно, як самі вони люблять. Ось чому в цьому огляді – лише найкращі історії, які варті того, щоб їх подарували.
"Двері у міжчасся", Улісс Мур
(Х.: АССА, 2018)
Ця чарівна й містична книга таїть в собі щоденник Улісса Мура, написаний незрозумілою мовою – його було знайдено на старовинній віллі на узбережжі. Загадки розпочинаються вже з перших сторінок захопливої історії, коли родина з двома 11-річними близнюками вселяється у маєток.
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Тож цікаво, що мав на увазі його колишній господар, коли заповідав, щоб сім'я, яка тут мешкатиме, мала не менше ніж дві дитини? І що ховається за дверима, які нібито ніхто не відчиняв, а також чому старий садівник сподівається, що діти ніколи не намагатимуться їх відчинити? Утім, сама таємнича садиба, здається, має свою власну думку.
"Коли хлопець уперше поглянув на віллу, вона немовби прошепотіла йому: "Тут не все таке, яким воно здається… Розкрий мій секрет, Джейсоне". І він погодився".
"Клуб Боягузів", Андрій Кокотюха
(Х.: Фоліо, 2019)
За сюжетом однієї з двох детективних історій, що дала назву збірці, двоє хлопчаків, Максим з Денисом, вирушили у літню подорож до Міста Лева. "– Львів вважається центром Галичини, – терпляче пояснив Максим. – Це такий історичний регіон України, який колись давно був центром Галицько-Волинського князівства. У Львові, я читав, є навіть пам'ятник Данилу, галицькому королю. Але це так, коротенька історична довідка. Я тут бачив старенький путівничок Західною Україною, де написано: "Край славиться неповторною та щирою галицькою гостинністю".
Хлопці гуляли львівськими вулицями, коли раптом Дениса звинуватили у крадіжці і навіть заарештували. Ось вам і так звана галичанська гостинність! Та коли все з'ясувалося, юним сищикам довелося розплутати таємницю Клубу Боягузів і вивести на чисту воду його засновника – колишнього шкільного вчителя, а нині афериста Василя Драгомира. Та на цьому пригоди не закінчуються. Адже літо продовжується! Що б ви зробили, якби випадково врятували дочку мільйонера, яка, втім, виявляється не зовсім дочкою і, здається, веде якусь свою гру...
"Лицар Смарагдієвого ордену. Інквізитор", Юлія Чернінька
(К.: КМ-Букс, 2019)
…Після всього, що трапилася з малим і відважним героєм у першій книжці цієї фантастичної епопеї, він став добре малювати. Всі дивувалися казковим істотам, які жили на його малюнках, навіть не здогадуючись, що він просто фіксує побачене в чарівному світі, де він побував. Невже надзвичайні пригоди більш не повторяться?
Минуло сім місяців від того часу, і одного разу по нашого героя таки прийшли його давні друзі – вірний кіт Вовко-Славко і мудрий Гільдус Племіус. Як було не прийти, коли славне місто Люберн у небезпеці? Тож чарівні метаморфози тривають, героєві знову доведеться рятувати світ і своїх друзів, а вороги стали ще більш підступні та жорстокі.
"– Вітаємо вас, правителі чудового міста Люмберн, – вживається у знайомий образ наш герой. – Я, Смарагдієвий Лицар, прийшов до вас, щоб заручитися підтримкою на порятунок міста і його мешканців од чумної пошесті та інших негараздів". Крім того, слід додати, цей захопливий роман може врятувати також від зимової нудьги, тож мерщій у мандри світом неймовірних пригод!
"Найкраща у світі фіранка", Олександр Драган
(Х.: Ранок, 2018)
У цій чудовій книжечці розповідається не лише екзотична історія про двох друзів – Пінгвіна і Панду – але також про те, як вони цінували дружбу зі ще одним героєм пригоди. Горила – старший товариш наших героїв зазвичай запрошує їх до себе в гості, щоб показати черговий раритет зі своєї колекції дивовиж. Ось і цього разу він запросив їх на показ якоїсь рідкісної чудернацької фіранки, на пошуки якої вирушив у нетрі своєї хатинки.
Чи варто казати, що поки він шукав те, чим збирався розважити друзів, ті вигадали свою власну розвагу, яка завершилася не дуже гарно. Щоб виправити положення, малі бешкетники подалися у подорож, шукаючи заміну зіпсутій коштовній речі. У якій, додамо, їх чекало чимало приємних несподіванок. Наприклад, така, що з нею не соромно потрапити до енциклопедії філософських ідей, адже, повернувшись, герої з'ясували, наскільки легко змарнувати час, шукаючи за річчю, яка, виявляється, завжди була перед ними.
"Призрак с Лукьяновки", Елена Мордовина
(К.: Каяла, 2019)
У випадку із цим "київським" романом про школярів класична модель паралельного світу вигідно відтіняють "місцеву" стилістику. Насправді мандри у потойбіччя головному герою потрібна авторці для іншого, більш важливого, ніж зашифровані сцени з "Нічного дозору". Київський контекст, занурення в його історію через подорож у засвіти, яка щоразу глибшає і все важче повернутися назад – ось що цікаво в романі, який недаремно вийшов у серії "міське фентезі".
За сюжетом, шкільні приятелі виявили, що один з них проходить крізь стіни, а його родина – це примари, яка запросто запрошує їх у гості. За темою, це своєрідний квест на проходження "паралельним" Києвом, де можна розпізнати, скажімо, Золоті ворота, але увійти чи вийти з них вже не вдасться, тому що там, за потойбічною завісою – невідоме, темне і чуже місто. Впізнати його, вкотре привласнити і полюбити – через історію дружби героїв з привидом – ось завдання автора, чий герой нагадує Орфея, що спустився в пекло, а сама книжка – чудовим путівником "паралельною" історією нашого сьогодення.
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