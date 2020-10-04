На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
5 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 46
Сьогодні, 5 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день учителів, Міжнародний день лікаря та Міжнародний день архітектора. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 5 жовтня вшановують пам'ять Пророка Йони, а також священномученика Фоки Синопського і Собор Тульських Святих.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 5 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Кузьма, Микола, Мартін, Макар, Веніамін, Парасковія та Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день учителів
- Міжнародний день архітектора.
- Міжнародний день лікаря
- Всесвітній день пішої ходи
- Всесвітній день Хабітат або Міжнародний день житла
- ООН: Міжнародний день архітектури або ж День архітектора
- 1143 — за Саморським договором Леонське королівство визнало Португалію королівством.
- 1594 — Розпочалося антифеодальне народне повстання під проводом Северина Наливайка.
- 1933 — Режисер Лесь Курбас через "націоналізм" був звільнений з харківського театру "Березіль".
- 1939 — закінчилась польсько-німецька війна.
- 1941 — У Києві заснували Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським, до якої потрапили М. Капустянський, О. Бойдуник та О. Кандиба-Ольжич.
- 1910 — в Королівстві Португалія встановлена демократична республіка.
- 1962 — у світ вийшов перший сингл групи The Beatles —Love Me Do.
- 2009 — прем'єра фільму "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак, Україна, 2008).
ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЖОВТНЯ
- 1609 — Пауль Флемінг, німецький поет епохи бароко
- 1713 — Дені Дідро, французький письменник, філософ-просвітитель.
- 1848 — Михайло Алексеєнко, юрист, ректор Харківського університету
- 1864 — Луї Жан Люм'єр, один з винахідників кінематографа
- 1882 — Роберт Ґоддард, один з піонерів сучасної ракетної техніки, який винайшов рідинний реактивний двигун.
- 1883 — Болбочан Петро Федорович, український військовий діяч, полковник Армії УНР, глава Кримської операції проти більшовиків з метою встановлення на території півострову української влади та взяття під контроль Чорноморського флоту.
- 1887 — Олекси Синявський, український мовознавець
- 1909 — Богдан-Ігор Антонич, український поет, прозаїк
- 1930 — Павло Попович, льотчик-космонавт СРСР № 4, перший українець, який двічі побував у космосі
- 1936 — Вацлав Гавел, чеський політик, президент демократичної Чехії.
- 1965 — Маріо Лем'є, канадський хокеїст.
- 1966 — Інеса Кравець, олімпійська чемпіонка з легкої атлетики.
- 1975 — Кейт Вінслет, англійська акторка (Титанік, Дивергент, Колесо чудес)
- 1983 — Джессі Адам Айзенберг, популярний американський актор (Соціальна мережа, Ілюзія обману, Вітаємо у Зомбіленду).
- 1984 — Олександр Воробйов, український гімнаст, бронзовий призер Олімпійських ігор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо у жовтні чути грім, то зима буде без снігу;
- Якщо ввечері у небі червоний місяць, то буде вітряна погода;
- Якщо на березі ще тримається листя, то зима буде пізньою;
- Яка погода на Йона, така буде і весь місяць;
- Якщо ввечері тепліше, аніж було вдень, то варто чекати штормовий вітер.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, лаятись та кричати;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна гучно розмовляти та плакати;
- Не можна виходити з дому до світанку;
- Не можна вишивати, в'язати та різати тканину.
Читайте також: Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України
-
21:45Дівчина тижня: спокуслива Аліса Шмідт, яка є найсексуальнішою спортсменкою планети (18+)
-
21:155 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Модний будинок Gucci представив плаття для чоловіків: фото
-
20:22Самотній самець видри знайшов собі другу половинку через сайт знайомств
-
19:49Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:16Гороскоп на 5 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:48Безробітним на Гаваях роздадуть по 500 доларів для походів у ресторани
-
18:21Панель на фасаді торгового центру у Китаї створює вражаючий 3D-ефект: відео
-
17:51Гаряча Демі Роуз завела мережу пікантними знімками біля басейну
-
17:23Три загадки на ерудицію: у мережі з'явився найкоротший IQ-тест у світі
-
16:50У Женеві встановили найвищу мінімальну зарплату у світі
-
16:20Британка показала, як креативним резюме можна отримати роботу (фото)
-
15:51Хто з водіїв в Україні може їздити без прав і техпаспорта
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:22Секс-експерт пояснила, чому люди у стосунках сплять з іншими
-
14:52Названі прості й корисні звички, які допоможуть вам стати багатшими
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:52Ідеальний вид зі спальні підкорив мережу: фото
-
13:22Найбільш злопам'ятні: ці знаки Зодіаку не забувають нічого
-
12:564 причини, чому руколу варто додавати до всіх салатів
-
12:25Найкрасивіша жінка світу показала форми в еротичному відео (18+)
-
11:53Новенькі пісні жовтня: плейлист хітів за тиждень
-
11:24Рудий єнот кумедно їсть вишні: відео, яке зробить ваш день
-
10:54Шоколадні трюфелі: простий рецепт цукерок всього з двох інгредієнтів
-
21:45Дівчина тижня: спокуслива Аліса Шмідт, яка є найсексуальнішою спортсменкою планети (18+)
-
19:49Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото
-
17:23Три загадки на ерудицію: у мережі з'явився найкоротший IQ-тест у світі
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:53Новенькі пісні жовтня: плейлист хітів за тиждень
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 жовтня
- 03 жовтня
-
21:23Чи є щось під раками: Леся Нікітюк розбурхала мережу новим голим фото
-
17:44Гвен Стефані – 51: слухайте найкращі пісні запальної білявки
-
13:13Як провести вихідні з користю: чотири круті осінні ідеї
-
10:10Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 3 жовтня
-
08:12Учені розповіли, чому ви постійно відчуваєте втому з самого ранку
- 02 жовтня
-
21:54Що означають найпоширеніші еротичні сни
-
18:02Рейтинг найкомфортніших міст України: Київ потрапив до трійки
-
14:21День народження Стінга: вісім одкровень найвідомішого англійця в Нью-Йорку
-
12:00Правда чи вигадка? Перевір, що ти знаєш про усмішку
-
09:17Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 2 жовтня
-
07:19Учені виявили, як лайк впливає на прочитання тексту в мережі
- 01 жовтня
-
20:30Колишня танцівниця розповіла про темний бік роботи у стрип-клубі (18+)
-
17:305 містичних трилерів, які варто прочитати восени
-
14:15Міжнародний день музики: плейлист пісень, які надихають жити
-
12:15Перевір, що ти знаєш про шоколад: ТЕСТ для ласунів
-
09:20Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 1 жовтня
-
07:18Як не застудитися та не підхопити грип: прості та корисні поради на щодень
- 30 вересня
-
21:30Колишня ескортниця пояснила, чому чоловіки зраджують
-
19:30Швидкий тест на характер: вибери гору і дізнайся свою сильну сторону