5 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день учителів, Міжнародний день лікаря та Міжнародний день архітектора. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 5 жовтня вшановують пам'ять Пророка Йони, а також священномученика Фоки Синопського і Собор Тульських Святих.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 5 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Кузьма, Микола, Мартін, Макар, Веніамін, Парасковія та Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день учителів

Міжнародний день архітектора.

Міжнародний день лікаря

Всесвітній день пішої ходи

Всесвітній день Хабітат або Міжнародний день житла

ООН: Міжнародний день архітектури або ж День архітектора

1143 — за Саморським договором Леонське королівство визнало Португалію королівством.

1594 — Розпочалося антифеодальне народне повстання під проводом Северина Наливайка.

1933 — Режисер Лесь Курбас через "націоналізм" був звільнений з харківського театру "Березіль".

1939 — закінчилась польсько-німецька війна.

1941 — У Києві заснували Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським, до якої потрапили М. Капустянський, О. Бойдуник та О. Кандиба-Ольжич.

1910 — в Королівстві Португалія встановлена демократична республіка.

1962 — у світ вийшов перший сингл групи The Beatles —Love Me Do.

2009 — прем'єра фільму "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак, Україна, 2008).

ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЖОВТНЯ

1609 — Пауль Флемінг, німецький поет епохи бароко

1713 — Дені Дідро, французький письменник, філософ-просвітитель.

1848 — Михайло Алексеєнко, юрист, ректор Харківського університету

1864 — Луї Жан Люм'єр, один з винахідників кінематографа

1882 — Роберт Ґоддард, один з піонерів сучасної ракетної техніки, який винайшов рідинний реактивний двигун.

1883 — Болбочан Петро Федорович, український військовий діяч, полковник Армії УНР, глава Кримської операції проти більшовиків з метою встановлення на території півострову української влади та взяття під контроль Чорноморського флоту.

1887 — Олекси Синявський, український мовознавець

1909 — Богдан-Ігор Антонич, український поет, прозаїк

1930 — Павло Попович, льотчик-космонавт СРСР № 4, перший українець, який двічі побував у космосі

1936 — Вацлав Гавел, чеський політик, президент демократичної Чехії.

1965 — Маріо Лем'є, канадський хокеїст.

1966 — Інеса Кравець, олімпійська чемпіонка з легкої атлетики.

1975 — Кейт Вінслет, англійська акторка (Титанік, Дивергент, Колесо чудес)

1983 — Джессі Адам Айзенберг, популярний американський актор (Соціальна мережа, Ілюзія обману, Вітаємо у Зомбіленду).

1984 — Олександр Воробйов, український гімнаст, бронзовий призер Олімпійських ігор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо у жовтні чути грім, то зима буде без снігу;

Якщо ввечері у небі червоний місяць, то буде вітряна погода;

Якщо на березі ще тримається листя, то зима буде пізньою;

Яка погода на Йона, така буде і весь місяць;

Якщо ввечері тепліше, аніж було вдень, то варто чекати штормовий вітер.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, лаятись та кричати;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна гучно розмовляти та плакати;

Не можна виходити з дому до світанку;

Не можна вишивати, в'язати та різати тканину.

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