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5 дрібниць, які надзвичайно важливі для кожного чоловіка
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Багато дівчат мріють, щоб їх стосунки нагадували мелодрами. Однак реальне життя має мало спільного з кінематографом. Утім, панянки мають всі шанси своїми ж діями та словами наблизити мрії до дійсності. Розповідаємо вам про дрібниці, які надзвичайно важливі для кожного чоловіка.
Якщо вам здається, що чоловіки не звертають уваги на дрібниці. То вам не здається. А от несуттєві, на перший погляд, жести потрапляють у їхнє поле зорі відразу ж.
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1. Скажіть йому, як ви цінуєте все, що він робить
Навіть якщо ваш партнер любить свою роботу, в якийсь момент у нього може з'явитися бажання звільнитися або висловити босові все, що він про нього думає. У такі моменти як ніколи важливо нагадати коханому, як сильно ви цінуєте все, що він робить для вас і вашої родини, і що ви підтримаєте будь-яке його рішення. Дайте своєму чоловікові зрозуміти, що ви усвідомлюєте, наскільки важка у нього робота і як багато сил вона вимагає.
2. Поважайте його бажання побути на самоті
Багатьох жінок обурює той факт, що їхні кохані занадто багато часу проводять за комп'ютерними іграми або в спортзалі. Постарайтеся спланувати день так, щоб ви обидва встигли присвятити час своїм хобі і захопленням, а також насолодитися товариством одне одного. Не перешкоджайте прагненню партнера побути на самоті. Короткочасна розлука дасть вам більше тем для розмови, а заняття улюбленою справою або спортом подарує вам душевну рівновагу і гармонію.
3. Не соромтеся робити йому компліменти
Чомусь в нашому суспільстві вважається, що в компліментів потребують лише жінки. Буцімто чоловіків менше хвилює їх вигляд, зачіска або запах. Однак сильній половині людства не менш приємно почути похвалу або слова захоплення на свою адресу, особливо у присутності інших людей.
4. Слухайте його уважно
Ця потреба є спільною як для чоловіків, так і для жінок. Погодьтеся, дуже неприємно, коли ви пів години розповідаєте своєму партнерові про важливі для вас події, а опісля розумієте, що він у цей час витав у хмарах і пропустив все мимо вух. Кожному з нас іноді необхідно виговоритися, тому постарайтеся під час подібної бесіди не відволікатися на сторонні речі і цілком присвятити себе темі, яку підняли.
5. Прогулюючись по магазинах, купіть щось і для нього
Вибираєте собі нове вбрання? Потіште коханого красивими окулярами або капелюхом. Вирушили за спортивним одягом для дітей? Візьміть свому партнеру футболку або кепку. Повірте, чоловікові буде дуже приємно від такого маленького сюрпризу. Саме подарунки без приводу показують, наскільки ви дбаєте і як часто думаєте про коханого.
Звичайно ж, ці поради не зроблять вас найщасливішою парою у світі. Але ми переконані, що вашо коханий чоловік оцінить турботу та тепло, які ви даруєте та намагатиметься робити те ж для вас.
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