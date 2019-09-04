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Серіал Кріпосна

5 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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5 вересня – четвер

Сьогодні, 5 вересня, віряни вшановують пам'ять священномученика Іринея Ліонського, а також у світі відзначають Міжнародний день благодійності. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять священномученика Іринея Ліонського. Іриней – християнський святий, один із представників ранньохристиянської теології та східної аполегетики, учень Полікарпа Смирнського, священномученик.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 5 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Микола, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

5 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день благодійності
  • Міжнародний день запізнень
  • Національний день піци з сиром у США
  • 1666 – закінчилася Велика лондонська пожежа, що тривала 3 дні. Згоріло близько 10 тисяч будинків
  • 1755 – британська влада почала депортацію французьких поселенців з Нової Шотландії (Канада)
  • 1800 – Королівство Великобританія захопило Мальту
  • 1862 – в Англії аеронавти Глейшер і Коксвелл на повітряній кулі піднялися на рекордну висоту 9 км
  • 1918 – Рін-Тін-Тін, німецька вівчарка стала першою кінозіркою серед тварин
  • 1958 – у США вперше опубліковано роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго"
  • 1964 – гурт "The Animals" посів перше місце в американському хіт-параді зі своєю версією пісні "The House of the Rising Sun"

ХТО НАРОДИВСЯ 5 ВЕРЕСНЯ

  • 1568 – Томмазо Кампанелла, італійський письменник, філософ-утопіст
  • 1735 – Йоганн Крістіан Бах, німецький композитор, представник бароко і рококо. Одинадцятий і наймолодший з синів Йоганна Себастьяна Баха
  • 1905 – Артур Кестлер, британський письменник і журналіст, уродженець Угорщини; найбільш відомий його роман "Ніч в полудень" (1940) про епоху "великого терору" у СРСР 1930-х років
  • 1939 – Джордж Лазенбі, австралійський кіноактор, один з виконавців ролі Джеймса Бонда
  • 1946 – Фредді Мерк'юрі, лідер британської групи Queen
  • 1951 – Майкл Кітон, американський кіноактор (роль Бетмена)
  • 1973 – Роуз МакГоуен, американська актриса кіно і телебачення (фільми: "Планета страху", "Всі жінки відьми", "Крик", "Диявол у плоті")

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо в цей день встигла брусниця, пора збирати льон і овес
  • Якщо сьогодні журавлі летять на південь, буде рання зима
  • Якщо журавлі летять низько, то можна чекати теплої зими
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна лихословити та погано думати про своїх рідних.
  • Не бажано сьогодні байдикувати, аби не накликати неврожай на наступний рік.
  • Також не слід бути скупим і байдужим до нужденних, щоб завжди був достаток у родині.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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