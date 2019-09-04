5 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 вересня, віряни вшановують пам'ять священномученика Іринея Ліонського, а також у світі відзначають Міжнародний день благодійності. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять священномученика Іринея Ліонського. Іриней – християнський святий, один із представників ранньохристиянської теології та східної аполегетики, учень Полікарпа Смирнського, священномученик.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 5 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Микола, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день благодійності

Міжнародний день запізнень

Національний день піци з сиром у США

1666 – закінчилася Велика лондонська пожежа, що тривала 3 дні. Згоріло близько 10 тисяч будинків

1755 – британська влада почала депортацію французьких поселенців з Нової Шотландії (Канада)

1800 – Королівство Великобританія захопило Мальту

1862 – в Англії аеронавти Глейшер і Коксвелл на повітряній кулі піднялися на рекордну висоту 9 км

1918 – Рін-Тін-Тін, німецька вівчарка стала першою кінозіркою серед тварин

1958 – у США вперше опубліковано роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго"

1964 – гурт "The Animals" посів перше місце в американському хіт-параді зі своєю версією пісні "The House of the Rising Sun"

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ХТО НАРОДИВСЯ 5 ВЕРЕСНЯ

1568 – Томмазо Кампанелла, італійський письменник, філософ-утопіст

1735 – Йоганн Крістіан Бах, німецький композитор, представник бароко і рококо. Одинадцятий і наймолодший з синів Йоганна Себастьяна Баха

1905 – Артур Кестлер, британський письменник і журналіст, уродженець Угорщини; найбільш відомий його роман "Ніч в полудень" (1940) про епоху "великого терору" у СРСР 1930-х років

1939 – Джордж Лазенбі, австралійський кіноактор, один з виконавців ролі Джеймса Бонда

1946 – Фредді Мерк'юрі, лідер британської групи Queen

1951 – Майкл Кітон, американський кіноактор (роль Бетмена)

1973 – Роуз МакГоуен, американська актриса кіно і телебачення (фільми: "Планета страху", "Всі жінки відьми", "Крик", "Диявол у плоті")

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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в цей день встигла брусниця, пора збирати льон і овес

Якщо сьогодні журавлі летять на південь, буде рання зима

Якщо журавлі летять низько, то можна чекати теплої зими

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна лихословити та погано думати про своїх рідних.

Не бажано сьогодні байдикувати, аби не накликати неврожай на наступний рік.

Також не слід бути скупим і байдужим до нужденних, щоб завжди був достаток у родині.

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