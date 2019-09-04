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5 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 вересня, віряни вшановують пам'ять священномученика Іринея Ліонського, а також у світі відзначають Міжнародний день благодійності. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять священномученика Іринея Ліонського. Іриней – християнський святий, один із представників ранньохристиянської теології та східної аполегетики, учень Полікарпа Смирнського, священномученик.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 5 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Микола, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день благодійності
- Міжнародний день запізнень
- Національний день піци з сиром у США
- 1666 – закінчилася Велика лондонська пожежа, що тривала 3 дні. Згоріло близько 10 тисяч будинків
- 1755 – британська влада почала депортацію французьких поселенців з Нової Шотландії (Канада)
- 1800 – Королівство Великобританія захопило Мальту
- 1862 – в Англії аеронавти Глейшер і Коксвелл на повітряній кулі піднялися на рекордну висоту 9 км
- 1918 – Рін-Тін-Тін, німецька вівчарка стала першою кінозіркою серед тварин
- 1958 – у США вперше опубліковано роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго"
- 1964 – гурт "The Animals" посів перше місце в американському хіт-параді зі своєю версією пісні "The House of the Rising Sun"
ХТО НАРОДИВСЯ 5 ВЕРЕСНЯ
- 1568 – Томмазо Кампанелла, італійський письменник, філософ-утопіст
- 1735 – Йоганн Крістіан Бах, німецький композитор, представник бароко і рококо. Одинадцятий і наймолодший з синів Йоганна Себастьяна Баха
- 1905 – Артур Кестлер, британський письменник і журналіст, уродженець Угорщини; найбільш відомий його роман "Ніч в полудень" (1940) про епоху "великого терору" у СРСР 1930-х років
- 1939 – Джордж Лазенбі, австралійський кіноактор, один з виконавців ролі Джеймса Бонда
- 1946 – Фредді Мерк'юрі, лідер британської групи Queen
- 1951 – Майкл Кітон, американський кіноактор (роль Бетмена)
- 1973 – Роуз МакГоуен, американська актриса кіно і телебачення (фільми: "Планета страху", "Всі жінки відьми", "Крик", "Диявол у плоті")
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо в цей день встигла брусниця, пора збирати льон і овес
- Якщо сьогодні журавлі летять на південь, буде рання зима
- Якщо журавлі летять низько, то можна чекати теплої зими
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна лихословити та погано думати про своїх рідних.
- Не бажано сьогодні байдикувати, аби не накликати неврожай на наступний рік.
- Також не слід бути скупим і байдужим до нужденних, щоб завжди був достаток у родині.
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