5 вагомих причин відмовитися від алкоголю

Багато вчених стверджують, що регулярне вживання алкоголю завдає організму нищівної шкоди, при цьому руйнівний процес може бути досить повільним. До вашої уваги п'ять причин відмовитися від спиртних напоїв негайно!

Німецькі медики наголошують на тому, що високий рівень споживання алкоголю протягом тривалого періоду часу може мати безліч наслідків для здоров'я. Зокрема:

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1. Продуктивність мозку зменшується. Під впливом алкогольних токсинів відмирають нервові клітини, стискається мозкова тканина. Наслідком цього стає погіршення пам'яті та здатності до концентрації, у результаті – зниження інтелекту.

2. Проблеми з серцем. Медики не підтримують тезу про те, що для захисту серця треба пити вино. За їхніми словами, фізичні вправи для цього значно ефективніші. Тим, хто п'є регулярно, загрожують підвищений кров'яний тиск, аритмія, запалення серцевого м'яза.

3. Хвороби печінки. Кожна крапля алкоголю, що потрапляє в організм, переробляється печінкою. При регулярній випивці це стає занадто важкою роботою, і у зв'язку з постійним перевантаженням печінка може почати повільно деградувати. Запалення, пухлини, ожиріння печінки та цироз – все це характерні наслідки зловживання спиртним.

4. Статева дисфункція. У чоловіків, котрі регулярно випивають, знижується рівень тестостерону, а також можлива імпотенція.

5. Пошкодження периферичних нервів. Тремтячі руки – типовий наслідок регулярного прийому алкоголю, причому спостерігати тремор можна не тільки у хворих на алкоголізм. Також через пошкоджені периферичні нерви можуть виникати ниючі болі в ногах.

Зловживання алкоголем має низку неприємних наслідків

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