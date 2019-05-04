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5 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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5 травня – неділя

Сьогодні, 5 травня, святкують міжнародний день акушерки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 5 травня, у неділю, у народному календарі зазначено, що вшановують преподобного Феодора Сікеота, єпископа Анастасіупольского. До святого відноситься таке вірування та прислів'я – на Федора небіжчики по землі тужать. У дні пам'яті святого Феодора заведено відвідувати цвинтар та поминати померлих рідних. Також у цей день служать молебень преподобному Віталію та моляться про захист від плотської пристрасті.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 5 травня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій та Теодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1581 – в Острозі друкар Іван Федоров видав "Хронологію" Андрія Римші.
  • 1789 – Відкриття Генеральних Штатів у Версалі.
  • 1836 – У Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця.
  • 1865 – У штаті Огайо сталося перше в США пограбування поїзда.
  • 1891 – у Нью-Йорку відкрили концертний зал "Карнегі-хол".
  • 1893 – у с. Жужель на Сокальщині в приміщенні першого монастиря Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії була заснована перша в Галичині захоронка (дитячий садок).
  • 1900 – у с. Завалля Снятинського повіту Кирило Трильовський заснував перше спортивно-пожежне товариство "Січ".
  • 1920 – проголошено автокефалію Української православної церкви.
  • 1921 – Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми "Шанель № 5". Незабаром новинка стала лідером продажів у світі.
  • 1956 – У Токіо почався перший чемпіонат світу з дзюдо.
  • 1961 – Шепард Алан став першим американцем, який полетів у космос.
  • 1988 – Перша телетрансляція з вершини Еверест.
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ХТО НАРОДИВСЯ 5 травня

  • 1813 – Серен К'єркегор, данський філософ і теолог, основоположник екзистенціалізму.
  • 1818 – Карл Маркс, економіст, філософ і революціонер.
  • 1864 – Трильовський Кирило, громадсько-політичний діяч, основоположник і один із засновників Української радикальної партії, засновник "Січей", голова Бойової управи УСС, член Національної Ради ЗУНР.
  • 1900 – Юрій Липа, громадський діяч, письменник, поет, публіцист, ідеолог українського націоналізму.
  • 1907 – Ірина Вільде, українська письменниця, лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка.
  • 1922 – Дімаров Анатолій Андрійович, український письменник.
  • 1938 – Іщенко Юрій Якович, український композитор.
  • 1988 – Денис Берінчик, український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу 2011.
  • 1988 – Адель, британська співачка.
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Денис Берінчик

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на небі місяць, що спадає, то не поспішайте сіяти, адже морозів не буде.
  • Якщо зозуля закувала, то більше не буде морозів.
  • Якщо зозуля кує регулярно, то це до теплої погоди.
  • Якщо гроза, то це до хорошого врожаю.
  • Якщо за вікном тепло і ясно, то настав час приступати до посівних робіт.
5 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 324675
весна

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні намагайтеся без потреби не ходити в ліс. Особливо не ходіть поодинці. Здавна вірили, що в цей день нечиста сила водить хороводи й може забрати людину з собою.
  • Також вважають, що це нещасливий день, тому важливі справи перенесіть на потім. Не робіть великі покупки.
  • Сновидіння, яке ви побачили вдень 5 травня, – віще.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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