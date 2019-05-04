5 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 травня, святкують міжнародний день акушерки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 5 травня, у неділю, у народному календарі зазначено, що вшановують преподобного Феодора Сікеота, єпископа Анастасіупольского. До святого відноситься таке вірування та прислів'я – на Федора небіжчики по землі тужать. У дні пам'яті святого Феодора заведено відвідувати цвинтар та поминати померлих рідних. Також у цей день служать молебень преподобному Віталію та моляться про захист від плотської пристрасті.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 5 травня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій та Теодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1581 – в Острозі друкар Іван Федоров видав "Хронологію" Андрія Римші.

1789 – Відкриття Генеральних Штатів у Версалі.

1836 – У Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця.

1865 – У штаті Огайо сталося перше в США пограбування поїзда.

1891 – у Нью-Йорку відкрили концертний зал "Карнегі-хол".

1893 – у с. Жужель на Сокальщині в приміщенні першого монастиря Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії була заснована перша в Галичині захоронка (дитячий садок).

1900 – у с. Завалля Снятинського повіту Кирило Трильовський заснував перше спортивно-пожежне товариство "Січ".

1920 – проголошено автокефалію Української православної церкви.

1921 – Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми "Шанель № 5". Незабаром новинка стала лідером продажів у світі.

1956 – У Токіо почався перший чемпіонат світу з дзюдо.

1961 – Шепард Алан став першим американцем, який полетів у космос.

1988 – Перша телетрансляція з вершини Еверест.

ХТО НАРОДИВСЯ 5 травня

1813 – Серен К'єркегор, данський філософ і теолог, основоположник екзистенціалізму.

1818 – Карл Маркс, економіст, філософ і революціонер.

1864 – Трильовський Кирило, громадсько-політичний діяч, основоположник і один із засновників Української радикальної партії, засновник "Січей", голова Бойової управи УСС, член Національної Ради ЗУНР.

1900 – Юрій Липа, громадський діяч, письменник, поет, публіцист, ідеолог українського націоналізму.

1907 – Ірина Вільде, українська письменниця, лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка.

1922 – Дімаров Анатолій Андрійович, український письменник.

1938 – Іщенко Юрій Якович, український композитор.

1988 – Денис Берінчик, український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу 2011.

1988 – Адель, британська співачка.

Денис Берінчик

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на небі місяць, що спадає, то не поспішайте сіяти, адже морозів не буде.

Якщо зозуля закувала, то більше не буде морозів.

Якщо зозуля кує регулярно, то це до теплої погоди.

Якщо гроза, то це до хорошого врожаю.

Якщо за вікном тепло і ясно, то настав час приступати до посівних робіт.

весна

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні намагайтеся без потреби не ходити в ліс. Особливо не ходіть поодинці. Здавна вірили, що в цей день нечиста сила водить хороводи й може забрати людину з собою.

Також вважають, що це нещасливий день, тому важливі справи перенесіть на потім. Не робіть великі покупки.

Сновидіння, яке ви побачили вдень 5 травня, – віще.

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