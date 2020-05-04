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Гороскоп на 5 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 5 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Дівам посміхнеться сьогоднішній день, а Рибам варто підготуватися до того, що нині все буде відбуватися не надто добре. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 5 травня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, план на сьогодні: конструктивне обговорення поточних справ і завдань, особливо якщо воно відбудеться на вашій території, у вас вдома. Хороший день для запрошення в гості потрібних людей.
Телець
Тільці, чекайте отримання приємної звістки та довгоочікуваної пошти. Реорганізація робочої обстановки та методів виробництва підвищить продуктивність праці надалі.
Близнюки
Близнюки, сьогодні буде одвічна боротьба між здоровим глуздом і потребами душі. Час від часу таке відбувається в душі кожної людини, але може абсолютно вибити вас з колії. Постарайтеся віддати на це не дуже багато сил.
Рак
Раки, очікуйте безліч вдалих контактів та телефонних дзвінків. Сьогодні можна впроваджувати практичні та раціональні ідеї, а ще вдало складаються короткі ділові поїздки та потрібні покупки.
Лев
Леви, якщо ви не реалізуєте свою енергію, то можете серйозно захворіти. Взагалі цей день може призвести до нервово виснаження, тому що ви налаштовані працювати в знемозі.
Діва
Діви, сьогодні день хороший для того, щоб творить чудеса. Не важливо, що ви не вмієте цього робити, спробуйте, раптом таки вийде. А ще варто застосовувати силу своєї чарівності в малих дозах. Передозування загрожує тим, на кого ви будете це скеровувати.
Терези
Терези, сьогодні буде посилена інтелектуальна діяльність, вдале рішення багатьох завдань, в тому числі за допомогою інтуїції. Хороший день для читання професійної літератури, підвищення кваліфікації, отримання потрібних знань, навчання.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні творчі успіхи, яких ви досягли, можуть трансформуватися в плідну колективну роботу, яку ви очолите. Якщо ви зайняті медициною, можуть проявитись лікарські здібності. Але можливо вас буде спіткати участь людини-авторитету, і якщо ви направите свою енергію на критику начальства і колег, то можете навіть організувати бурхливі збори або відкритий бунт.
Стрілець
Стрільці, хороший день для складання кореспонденції та ведення переговорів, обговорення, конференцій, для підписання документів і контрактів. Можливий прибуток в деяких сферах бізнесу, вдалі ділові поїздки, отримання приємних звісток. Хороші можливості дає світське спілкування в цей день.
Козеріг
Козероги, сьогодні витонченість в вираженні ваших інтересів, думок та ідей допоможе вам в діловому спілкуванні. Сьогодні ви більше схильні до розуміння інтересів і почуттів інших людей.
Водолій
Водолії, сьогодні можливе отримання спадщини в будь-якій формі, матеріальній або ж духовній. Вам можуть передати знання або річ, яка стане захистом на все життя. Можливе виникнення дивних, непередбачуваних ситуацій, що заважають отримати цей спадок.
Риби
Риби, сьогодні ви, ймовірно, будете всім незадоволені. Не без підстав, звичайно, але вам від цього краще вже не стане, та й не зміниться нічого. День обіцяє бути неприємним, залишається лише перечекати.
До теми: Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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