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5 типів людей, від яких слід триматися якомога далі
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Якою б милою не здавалася, на перший погляд, людина, за всім цим "фасадом добра" може критися безліч неприємностей, які негативно впливатимуть на ваше життя. Розповідаємо вам про п'ятірку типів особистостей, які можуть неабияк попсувати все, що відбувається довкола вас!
Критик
Критики засуджуватимуть абсолютно все, за що ви беретесь. Кожен ваш крок буде розглядатися під мікроскопом, а кожна думка розбиратиметься на цитати, якщо не на окремі слова. І найгірше у цьому всьому те, що людина просто критикує, а не дає слушні поради, які можуть позитивно вплинути на вас.
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Пасивний агресор
З такою людиною ви почуватиметесь максимально дискомфортно, що б ви не робили. Все має бути так, аби не завадити їй: тихо говоріть, слухайте музику лише в навушниках, не кидайте двозначні жарти, які можуть бути розцінені як образи. Найгірше в цьому типі людей те, що вони пригнічують вас тим, що ви просто зобов'язані робити все для того, щоб вони почували себе на висоті.
Нарцис
Ще один зверхній тип особистостей, якщо можна так сказати. Вони вважають себе найкращим, що може трапитися у вашому житті. Нарциси знають все, почуваються найкращими, а також не соромляться час до часу про це нагадувати. Найгірше те, що часто вони зовсім не такі розумні, якими хочуть здаватися та й поспілкуватися з ними просто немає про що. Тому, якщо у ваше життя "забігли" люди з такими нахилами - покажіть їм зворотний шлях ;)
Кам'яна брила
Це надзвичайно складний тип людей, і це не дивно. Вони відмовляються ділитися своїми почуттями. Особливо це актуально тоді, коли у них виникають проблеми. Найгіршим у цьому випадку є те, що ви не можете нічим зарадити навіть тоді, коли є шалене бажання. Така поведінка змушує вас відчувати себе непотрібним або не достатньо гідними цієї людини, котра може самостійно впоратися з тягарем, який падає їй на плечі.
Асоціальна особистість
Ще один тип людей, які викликають неабиякий головний біль, адже вони дещо схожі на соціопатів, але є низка особливостей. Зокрема, вони не мають відчуття покаяння й емпатії, схильні використовувати інших, а також не соромляться мститися своїм "ворогам". Саме тому слід видаляти зі свого життя асоціальних людей, які можуть його лише отруювати!
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