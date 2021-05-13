5 способів швидко очистити мікрохвильовку від жиру всередині

Якщо прибрати жир всередині мікрохвильової печі вологою ганчірочкою не виходить, значить, варто задуматися, як краще і швидше це зробити. Пропонуємо вам декілька перевірених варіантів.

Лимонна кислота. У 500 мл води розчиніть 1 столову ложку лимонної кислоти. Якщо немає лимонної кислоти, візьміть один лимон середніх розмірів, розріжте навпіл і з обох половинок вичавіть сік. Поставте ємність з лимонним розчином в піч, включіть на максимальну потужність і виставте 6 хв. Після закінчення почекайте ще 5 хв, щоб пара осіла на стінках печі. Протріть мікрохвильовку ганчіркою або губкою. Про це пише topperr-store.

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Мильний розчин. Налийте в миску 100 мл води і додайте чайну ложку рідкого мила. Мило краще брати найпростіше, без запаху, щоб потім всередині піч не пахла. Збийте губкою якомога більше піни і нанесіть її на внутрішню поверхню мікрохвильовки. Увімкніть піч на 30 секунд максимальної потужності. Спробуйте відтерти жир. Якщо не виходить, то ввімкніть ще на 30 секунд і повторіть процедуру.

Вода. Налийте воду в посуд і поставте в мікрохвильовку. Увімкніть піч на максимальну потужність на 10-15 хвилин, а після не відчиняйте дверцята ще кілька хвилин. Дістаньте миску і видаліть з мікрохвильовки бруд.

Оцет. Влийте оцет в миску з водою. Якщо забруднення дуже сильні, можна змішати рідини в пропорції 1:1, наприклад ½ склянки води і ½ склянки оцту. Нагрівайте розчин в мікрохвильовці 5-10 хвилин на максимальній потужності.

Сода. Всипте в миску соду і залийте водою. Поставте розчин в мікрохвильовку і розігрівайте на повній потужності протягом 10-15 хвилин. Через кілька хвилин відкрийте дверцята і зітріть бруд.

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