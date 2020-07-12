5 способів організувати іконки на робочому столі смартфона

З огляду на те, як часто ми користуємося смартфоном і як багато додатків практично у кожного з нас, добре організований робочий стіл – ключ до зручного використання всіх ваших програм. Якщо ви давно хотіли навести порядок в іконах і хотіли б спробувати щось нове, ось 5 можливих варіантів.

Алфавітний порядок

Ми звикли бачити списки в алфавітному порядку – і наш мозок орієнтується в них вже автоматично. Кожен раз, коли ви завантажуєте новий додаток, просто ставте його в потрібне місце за назвою.

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Колірна координація

Особливо добре цей спосіб працює для візуалів. У світі, коли практично у всього є логотип, ми звикли легко в них орієнтуватися. Розберіть іконки за ключовими кольорами, і ви завжди будете знати, в яку частину екрану дивитися, щоб знайти червоний значок Радіо МАКСИМУМ.

Розподіл за типами

Залежно від того, як ви використовуєте смартфон, у вас може бути тонна робочих інструментів, ігор або соцмереж. Так що ви можете присвятити кожній з категорій окремий екран – щоб, коли ви, наприклад, працюєте, вам було зручно перемикатися між потрібними програмами.

За частотою використання

Тут все очевидно: розмістіть на головному екрані все, чим ви користуєтеся регулярно, а все інше розкидайте по екранах в залежності від того, як часто ви відкриваєте ці додатки. Наприклад, якщо у вас є картографічний додаток, яким ви користуєтеся тільки в поїздках, немає сенсу тримати його під рукою постійно.

Порозкидати по папках

Щоб на один екран влізло більше додатків, можна використовувати папки. Принцип розподілу програм у них можна запозичити з ідей вище – розділивши іконки за кольорами, або за назвами або призначенням додатків.

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