День бармена: 5 смачних алкогольних коктейлів, які легко зробити самому

6 лютого відзначають День бармена! З цієї нагоди підготували для вас кілька цікавих рецептів, які вам точно сподобаються. Готуйте коктейлі – відчуйте себе барменом!

Професія бармена – це не лише про майстерність створювати коктейлі, але й про вміння знаходити спільну мову з будь-яким гостем закладу. Проте без смачних та гарних напоїв, звичайно, не обходиться!

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Коньячний Мартіні

Інгредієнти:​​

Коньяк – 20 мл

Мартіні Біянко – 25 мл

Сік манго, грейпфрута або персика –20 мл

Рецепт приготування коньячного мартіні:

Змішати в шейкері всі інгредієнти разом з кількома кубиками льоду, перелити в келих для мартіні, зверху прикрасити оливкою. Аналогічний коктейль можна приготувати на основі червоного або рожевого мартіні, в цьому випадку сік манго або персика замінюється апельсиновим або лимонним.

Коктейль "Яблучний сад"

Інгредієнти:​​

Горілка – 50 мл

Яблучний сік – 50 мл

Спрайт – 50 мл

Холодний зелений чай – 50 мл

Рецепт приготування коктейлю "Яблучний сад":

Наповніть хайбол льодом доверху, налийте всі інгредієнти та перемішайте все барною ложкою. Прикрасіть часточками яблук.

Імбирно-цитрусовий ель

Інгредієнти:​​

Імбирний сироп – 30 мл

Свіжий апельсиновий сік – 70 мл

Світле пиво – 400 мл

Рецепт приготування імбирно-цитрусового елю:

Спочатку треба приготувати імбирний сироп. Почистити 100 г імбиру, додати 100 мл охолодженого цукрового сиропу і збити в блендері. Варити імбир в сиропі не треба: загубиться третина аромату. Отримане місиво віджати через марлю. У великий келих кинути 4-5 шматків льоду, додати сироп, апельсиновий сік, добре перемішати й залити пивом. Кинути в коктейль кілька часточок апельсина.

Шипучий пунш із яблучного сидру

Інгредієнти:​​

Лід – 3 кубики

Ром – 30 мл

Шампанське – 60 мл

Яблучний сидр – 60-90 мл

Рецепт приготування шипучого пуншу з яблучним сидром:

Лід викласти в келихи. Ром змішайте із яблучним сидром, згори залийте шампанське. Перемішайте і подавайте.

Коктейль з джином

Інгредієнти:​​

Джин – 30 мл

Вишневий лікер – 30 мл

Сік лайма (фреш) – 30 мл

Рецепт приготування коктейлю з джином:

У шейкері з льодом збовтайте всі інгредієнти. Процідіть вміст шейкера в охолоджений коктейльний келих. Прикрасіть часточкою лайма.

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