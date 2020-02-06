Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

День бармена: 5 смачних алкогольних коктейлів, які легко зробити самому

  • 25
6 лютого – День бармена - фото 1
6 лютого – День бармена

6 лютого відзначають День бармена! З цієї нагоди підготували для вас кілька цікавих рецептів, які вам точно сподобаються. Готуйте коктейлі – відчуйте себе барменом!

Професія бармена – це не лише про майстерність створювати коктейлі, але й про вміння знаходити спільну мову з будь-яким гостем закладу. Проте без смачних та гарних напоїв, звичайно, не обходиться!

І ще: 10 дурних запитань бармену: все, що тебе цікавило

Коньячний Мартіні

Інгредієнти:​​

  • Коньяк – 20 мл
  • Мартіні Біянко – 25 мл
  • Сік манго, грейпфрута або персика –20 мл
День бармена: 5 смачних алкогольних коктейлів, які легко зробити самому - фото 384483

Рецепт приготування коньячного мартіні:

  1. Змішати в шейкері всі інгредієнти разом з кількома кубиками льоду, перелити в келих для мартіні, зверху прикрасити оливкою.
  2. Аналогічний коктейль можна приготувати на основі червоного або рожевого мартіні, в цьому випадку сік манго або персика замінюється апельсиновим або лимонним.

Коктейль "Яблучний сад"

Інгредієнти:​​

  • Горілка – 50 мл
  • Яблучний сік – 50 мл
  • Спрайт – 50 мл
  • Холодний зелений чай – 50 мл
День бармена: 5 смачних алкогольних коктейлів, які легко зробити самому - фото 384492

Рецепт приготування коктейлю "Яблучний сад":

  1. Наповніть хайбол льодом доверху, налийте всі інгредієнти та перемішайте все барною ложкою.
  2. Прикрасіть часточками яблук.

Імбирно-цитрусовий ель

Інгредієнти:​​

  • Імбирний сироп – 30 мл
  • Свіжий апельсиновий сік – 70 мл
  • Світле пиво – 400 мл
День бармена: 5 смачних алкогольних коктейлів, які легко зробити самому - фото 384499

Рецепт приготування імбирно-цитрусового елю:

  1. Спочатку треба приготувати імбирний сироп. Почистити 100 г імбиру, додати 100 мл охолодженого цукрового сиропу і збити в блендері. Варити імбир в сиропі не треба: загубиться третина аромату. Отримане місиво віджати через марлю.
  2. У великий келих кинути 4-5 шматків льоду, додати сироп, апельсиновий сік, добре перемішати й залити пивом. Кинути в коктейль кілька часточок апельсина.

Шипучий пунш із яблучного сидру

Інгредієнти:​​

  • Лід – 3 кубики
  • Ром – 30 мл
  • Шампанське – 60 мл
  • Яблучний сидр – 60-90 мл
День бармена: 5 смачних алкогольних коктейлів, які легко зробити самому - фото 384494

Рецепт приготування шипучого пуншу з яблучним сидром:

  1. Лід викласти в келихи.
  2. Ром змішайте із яблучним сидром, згори залийте шампанське.
  3. Перемішайте і подавайте.

Коктейль з джином

Інгредієнти:​​

  • Джин – 30 мл
  • Вишневий лікер – 30 мл
  • Сік лайма (фреш) – 30 мл
День бармена: 5 смачних алкогольних коктейлів, які легко зробити самому - фото 384501

Рецепт приготування коктейлю з джином:

  1. У шейкері з льодом збовтайте всі інгредієнти.
  2. Процідіть вміст шейкера в охолоджений коктейльний келих.
  3. Прикрасіть часточкою лайма.

До теми: День бармена: традиції і лайфхаки досвідчених майстрів своєї справи

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі
  • 03 лютого, 16:21
  • 484
Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні першого півфіналу
  • 04 лютого, 14:15
  • 258
Як змінилися улюблені актори Поліцейської академії
  • 04 лютого, 18:31
  • 1420
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Топ Важлива