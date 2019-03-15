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10 дурних запитань бармену: все, що тебе цікавило
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Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. Сьогодні спілкуємося з барменом.
Про усі тонкощі цієї цікавої професії розповів Артур Шустеріовас, керівник бару у проектах: Duran Bar, BURO Tsum, SIXTY, у відеоінтерв'ю каналу "Жиза". Навіщо бармени підкидають пляшки? Як налити пиво без пінки? Відповіді та ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.
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Друзям безкоштовно наливаєш?
Іноді доводиться, але не зовсім безкоштовно. Якщо ти хочеш пригостити друга, ти можеш сам за нього заплатити. Але це не має завдавати збитків вашому бару чи закладу.
Тобі шкода налити повний келих вина?
Взагалі-то, так. Мені особисто шкода, тому що, по-перше, це виглядає неестетично. По-друге, це незручно; плюс, ви не зможете навіть відчути всього аромату вина. Мені не шкода налити стільки, скільки треба налити у моєму закладі: тобто 150-125 мл.
Зливаєш алкоголь додому?
Ні. Покажіть мені людину, яка ЩЕ ДОСІ цим займається. Знову ж таки, це стереотип. Якщо ти не доливаєш – значить, забираєш собі. Справжній професіонал своєї справи собі таке не дозволить. Я не шкодую грошей на хороші напої. А ще мені дуже часто дарують алкоголь: на дегустацію.
Навіщо ви підкидаєте пляшки?
Особисто я не підкидаю. Однак, перше запитання, яке мені ставлять на роботі: ну що, підкидати будеш? Моя думка з цього приводу така: є регулярна робота за стійкою, де ти можеш зробити якійсь двіж, щоб показати, що ти професіонал. А взагалі підкидування пляшок в барі – вмерло.
Який найдорожчий алкоголь розбивав?
Не багато в цілому за кар'єру розбивав пляшок. Можливо, це був якийсь Johnnie Walker, максимум. А от Jim Beam стабільно розбиваю кожну зміну (сміється).
Споював дівчат?
Ні, ніколи. Тільки, якщо дівчина сама хоче випити і провести час зі мною наодинці.
Як зрозуміти, що гостю вже вистачить?
У першу чергу, тут не треба глибокого психоаналізу, щоб це зрозуміти. Клієнт починає дуже змінюватися, приходить його альтер-его і починає щось неадекватне робити або говорити. Ми намагаємося до такого не доводити. Насправді, до цього питання треба підходити з точки зору бізнесу: якщо ти не дозволив своєму клієнту у п'яному стані впасти у бруд обличчям, він прийде до твого бару ще. А якщо ж він у п'яному угарі, в закладі щось накуралесив, то навряд чи захоче вертатися туди знов.
Як налити пиво без піни?
Віддати гостю його у пляшці :) Мало хто знає, що піна зберігає молекулярну цілісність напою. І піна, звісно, потрібна. Існують навіть цілі змагання з наливання пива.
Скільки може заробляти бармен?
Від 12 000 грн до 50 000 грн, якщо ти дійсно хороший цінний кадр.
Який кар'єрний ріст у бармена?
У великих закладах спочатку ти стаєш помічником помічника. Потім працюєш на сервіс-барі, згодом тебе випускають до гостей у зал, і ти стаєш бартендером. Потім ти – старший бармен, а ще можна стати бар-менеджером. Вище існує посада шеф-бармена, який розробляє концепції закладу. Далі: бренд-шеф-бармен, у якості якого ти можеш працювати на декілька закладів одночасно, і нарешті, беверідж-директор у крупній компанії або у мережі компаній.
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