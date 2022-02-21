25-секундна поїздка від станції Лісова до Академмістечка очима машиніста київського метро

Запевняємо, ви так швидко ще не пересувалися Києвом. У мережі стає популярним 25-секундний ролик поїздки потягу метро червоною гілкою.

У реальному житті поїздка у столичному метрополітені від станції "Лісова" до станції "Академмістечко" у вас займе понад 40 хвилин. Блогер Олег Тоцький вирішив трохи пришвидшити цей процес.

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Хлопець опублікував на своїй сторінці у Facebook атмосферне відео, на якому за 25 секунд показав маршрут червоної гілки метро від кінцевої до кінцевої очима машиніста.

Попри шалену швидкість, більшість станцій метро, ​​особливо відкритих, можна ідентифікувати. При цьому Тоцький додав, що незабаром з'явиться реальне відео без прискорення.

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