"Продам гараж": українці потролили посольство РФ під час трансляції Reuters – відео

У Києві прямо під час онлайн-трансляції Reuters з'явилось несподіване оголошення, яке виявилось далеко не простою рекламою. Свіжий тролінг від українців вже оцінили у соцмережах.

Міжнародне агентство Reuters почало трансляцію на Майдані у Києві через інформацію про потенційну загрозу вторгнення Росії на територію України, але у кадрі замість паніки та атак з'явився дрон з креативним оголошенням, пише Радіо MAXIMUM.

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Прямо посеред трансляції глядачі помітили дрон з надписом "Продам гараж на Соломі 044 244 09 61". Скриншоти та відео з ефіру одразу ж розлетілись мережею, а згодом стало відомо, що "гаражем" у Солом'янському районі Києві є будівля російського посольства, якому і належить номер телефону. Здається, до такого креативу не був готовий ніхто, але не оцінити тролінг просто неможливо.

Реакція користувачів також не змусила на себе довго чекати:

Вкотре довели реальність кадрів і в кампанії По той бік новин, яка займається викриттям фейкових новин та заяв:

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