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5 секретів від тих, у кого завжди чисто вдома
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Погодьтеся, всім нам хочеться мати чистий будинок чи квартиру, але це не завжди виходить. Ми зібрали звички тих людей, кому вдалося досягти цього!
Прибирання за бажанням
Прибрати за собою все, що створює безлад. Навести порядок треба ще до того, як ви зберетеся піти з дому, особливо це стосується кухні. Це крутий спосіб, щоб впоратися з повсякденним безладом і величезним накопиченням бруду, що може рости як снігова куля, якщо постійно за цим не стежити. Про це пише adme.
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Менше мотлоху
Чим менше вдома речей, тим менш хаотичним він буде здаватися. Навіщо перекладати мотлох з місця на місце під час прибирання? Просто позбудьтеся того, чим ви не користуєтеся.
Ящик для всякої всячини
Ніхто з нас не ідеальний і не будь-яка річ знаходить для себе спеціальне місце в будинку. Якщо до вас прийшли гості – беріть цей ящик і ховайте туди те, що не має псувати ідеальну картинку вашого будинку.
Місце для іграшок
У супер чистому і охайному будинку, в якому є діти, можна знайти спеціальні місця, призначені для зберігання іграшок. Після того як діти закінчили грати, всі розкидані по будинку дитячі іграшки повертаються на місце свого зберігання: в спеціальну тумбочку, шафку або комод.
Суворі правила
Такі речі як, наприклад, взуття або брудна білизна мають мати призначені для них місця: кошик для білизни або тумбочка для взуття. Це допоможе забезпечити дому чистоту і порядок настільки, наскільки це можливо. Проблема з горами взуття або речей завжди буде вирішена, головне, привчити всіх членів сім'ї користуватися цими предметами!
І ще: Прибирання за методом Марі Кондо: як навести лад у домі та у житті
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