5 різних дизайнерів показали, як організували стіл для роботи на карантині

Режим самоізоляції через пандемію коронавірусу змусив багатьох перейти на віддалений графік роботи. Головним стало питання, як організувати робоче місце.

Журналісти британського видання The Guardian вирішили дізнатися у 5 дизайнерів, як вони облаштували свої робочі місця.

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"Мій стіл з антикварної крамниці і багато речей на ньому – вінтажні знахідки, які щось значать для мене. Рамку для фотографій мій чоловік знайшов під час розпродажу у дизайнера Ані Хіндмарч, в ній стоїть наше весільне фото".

"Серед купи електронних листів, телефонних та Skype-дзвінків я намагаюся трохи відпочити, написавши листа від руки. Звідси на моєму столі ви знайдете поштові марки. Я постійно п'ю чай на роботі, і тим більше в ізоляції, тому мій друг, дизайнер Крістофер Кейн, подарував мені "особливу" чашку".

"Я відчуваю себе щасливою, будучи в безпеці зі своєю сім'єю і при цьому працюючи з дому. Я вірю, що, коли все закінчиться, ми всі опинимося у зовсім іншому творчому просторі. Але зміни – це добре, і, можливо, вони потрібні були; на жаль, ціна цього велика і трагічна".

"Разом з друзями ми організували синдикат, з яким щотижня віддалено граємо музику, як Coachella. Кожна сесія натхненна картиною. Автор цієї – Аарон Бондаров".

"Це мій обідній стіл з інструментами для творчості, його дизайн навіяний кругообігом – ідеєю єдності, нескінченності, цілісності. Два мініатюрних дерев'яних манекени у вигляді голови. У коробці зі шпильками раніше були цукерки Shiseido – це подарунок від клієнта Dior, для якого я створив капелюх".

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