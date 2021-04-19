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Коронавірус Холостяк

5 різних дизайнерів показали, як організували стіл для роботи на карантині

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Робочий стіл - фото 1
Робочий стіл / pinterest

Режим самоізоляції через пандемію коронавірусу змусив багатьох перейти на віддалений графік роботи. Головним стало питання, як організувати робоче місце.

Журналісти британського видання The Guardian вирішили дізнатися у 5 дизайнерів, як вони облаштували свої робочі місця.

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"Мій стіл з антикварної крамниці і багато речей на ньому – вінтажні знахідки, які щось значать для мене. Рамку для фотографій мій чоловік знайшов під час розпродажу у дизайнера Ані Хіндмарч, в ній стоїть наше весільне фото".

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"Серед купи електронних листів, телефонних та Skype-дзвінків я намагаюся трохи відпочити, написавши листа від руки. Звідси на моєму столі ви знайдете поштові марки. Я постійно п'ю чай на роботі, і тим більше в ізоляції, тому мій друг, дизайнер Крістофер Кейн, подарував мені "особливу" чашку".

5 різних дизайнерів показали, як організували стіл для роботи на карантині - фото 456349

"Я відчуваю себе щасливою, будучи в безпеці зі своєю сім'єю і при цьому працюючи з дому. Я вірю, що, коли все закінчиться, ми всі опинимося у зовсім іншому творчому просторі. Але зміни – це добре, і, можливо, вони потрібні були; на жаль, ціна цього велика і трагічна".

5 різних дизайнерів показали, як організували стіл для роботи на карантині - фото 456345

"Разом з друзями ми організували синдикат, з яким щотижня віддалено граємо музику, як Coachella. Кожна сесія натхненна картиною. Автор цієї – Аарон Бондаров".

5 різних дизайнерів показали, як організували стіл для роботи на карантині - фото 456348

"Це мій обідній стіл з інструментами для творчості, його дизайн навіяний кругообігом – ідеєю єдності, нескінченності, цілісності. Два мініатюрних дерев'яних манекени у вигляді голови. У коробці зі шпильками раніше були цукерки Shiseido – це подарунок від клієнта Dior, для якого я створив капелюх".

5 різних дизайнерів показали, як організували стіл для роботи на карантині - фото 456347

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