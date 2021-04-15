20 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті

У ванній, особливо маленькій, важко підтримувати порядок, оскільки її скромні розміри не дозволяють обладнати достатньо місць для зберігання. Однак цю проблему можна вирішити.

Організувати зручну систему зберігання для ванної кімнати важко. Адже треба впорядкувати значну кількість предметів невеликого розміру: це щітки, гребінці, тюбики крему, ватяні палички та інше.

Це цікаво: Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення

Як розмістити всі ці дрібниці так, щоб вони не заважали, були завжди під рукою і не створювали відчуття безладу? Ми у Радіо MAXIMUM зібрали для вас геніальні і оригінальні ідеї зберігання, які допоможуть впоратися з цим нелегким завданням.

І ще: Дизайн маленької кухні: 20 крутих ідей ремонту