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20 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті

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Ванна кімната - фото 1
Ванна кімната / pinterest

У ванній, особливо маленькій, важко підтримувати порядок, оскільки її скромні розміри не дозволяють обладнати достатньо місць для зберігання. Однак цю проблему можна вирішити.

Організувати зручну систему зберігання для ванної кімнати важко. Адже треба впорядкувати значну кількість предметів невеликого розміру: це щітки, гребінці, тюбики крему, ватяні палички та інше.

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Як розмістити всі ці дрібниці так, щоб вони не заважали, були завжди під рукою і не створювали відчуття безладу? Ми у Радіо MAXIMUM зібрали для вас геніальні і оригінальні ідеї зберігання, які допоможуть впоратися з цим нелегким завданням.

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20 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті - фото 455836

20 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті - фото 455837

20 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті - фото 455838

20 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті - фото 455839

20 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті - фото 455840

20 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті - фото 455841

20 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті - фото 455842

20 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті - фото 455843

20 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті - фото 455844

20 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті - фото 455845

20 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті - фото 455846

20 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті - фото 455847

20 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті - фото 455848

20 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті - фото 455849

20 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті - фото 455850

20 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті - фото 455851

20 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті - фото 455852

20 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті - фото 455853

20 блискучих ідей організації і зберігання речей у ванній кімнаті - фото 455854

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