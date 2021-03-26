5 речей, які треба відпустити, щоб стати щасливим

Про щасливе життя мріють всі, але мало хто знає, як його досягти. Вельми цікавляться цим питанням і вчені, які проводять безліч експериментів в пошуках заповітного рецепта. Життя стане простішим і приємнішим, якщо не зосереджуватися на цих речах.

Гнів і образа

Гнів руйнує зсередини, тому навчитеся миритися з дратівливими людьми. Це не означає, що можна дозволяти іншим користуватися вами, аби доводити до скандалу. Просто треба справлятися з ненавистю, образою і болем, що залишається всередині. Пам'ятайте: той, хто злить вас, контролює вас. Про це пише oprahdaily.

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Образ ідеального тіла

Як часто ви слідкуєте за трендами індустрії краси, думками ваших родичів і друзів? Тіло – це та дещиця, що дійсно вам належить. Кому, як не вам, вирішувати, як воно має виглядати? Має значення лише те, як ви себе почуваєте. Решта – тлін.

Мрії про досконалого партнера

У кожного в голові є набір якостей, якими має володіти ідеальний партнер. Але життя зазвичай плює на ці списки.

Думки про колишніх

Ви розлучилися, і на те була причина. Згадуючи про свою колишню любов, думайте не про людину, а про уроки, які піднесло вам життя. Не зациклюйтеся на почуттях до того, хто ніколи не буде з вами. Це тільки зруйнує нові стосунки і змусить вас страждати.

Прокрастинація

Перестаньте переносити завдання на завтра, живіть сьогодні. Якщо ви постійно відкладаєте якусь справу, подумайте, чи варто взагалі за неї братися? Може, воно вам і не потрібно? А якщо потрібно, то візьміться за неї прямо зараз: постійна прокрастинація викликає почуття провини і стрес. Чи варто так страждати?

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