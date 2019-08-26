5 речей, які роблять майже всі люди-маніпулятори

Емоційного маніпулятора легко викрити, якщо ви знаєте за чим спостерігати. Ці люди отримують задоволення від контролю над вами. І деякі недобросовісні особи роблять це дуже професійно.

Емоційні маніпулятори можуть у всіх сенсах руйнувати ваше життя. Тому дуже важливо вміти розпізнавати їх. Це не так просто, як може здатися, адже вони починають з дрібниць і поступово завойовують "територію" так, що ви можете і не помітити цього.

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Віра в реальність

Емоційні маніпулятори – чудові брехуни. Вони можуть переконати в тому, що сталося щось, чого не траплялося. Або навпаки – що не відбулося того, що насправді існує. Вони використовують такий прийом, щоб банально "вийти сухим з ​​води", адже наполягають на тому, що витоку проблеми не існує і це плід вашої уяви.

Їхні дії не збігаються зі словами

Ці люди скажуть вам те, що ви хочете почути. Однак їхні вчинки – це вже зовсім інша історія. Вони заявляють вам про свою підтримку, проте на ділі поводяться так, ніби ваші прохання зовсім нерозумні. Вони називають вас геніальною людиною, а насправді вважають вас дурнем.

Маніпулятори вміло використовують почуття провини

Вони вміло використовують почуття провини

Емоційні маніпулятори – фахівці у використанні почуття навіть найменшої провини у своїх цілях. Якщо ви згадуєте те, що вам надоїдає – вони змусять відчувати вас винними за сказане. Якщо не згадуєте – ви будете винними в тому, що тримайте це в собі. Коли ви спілкуєтеся з маніпулятором, то кожен ваш вчинок буде неправильним. А якщо у вас обох якісь проблеми, то винним теж завжди будете ви.

Такі люди вибирають роль жертви

Маніпулятори ніколи ні в чому не винні. Навіть якщо вони провалять якусь важливу справу, то винні ви, адже очікували від них занадто багато. Якщо вони накричали на вас, то в цьому теж винні ви, тому що засмутили їх. Маніпулятори не беруть на себе відповідальність за що завгодно.

Вони хочуть занадто багато

Якщо ви зустрічаєтеся або разом працюєте з маніпулятором, то він, мабуть, пропускає кілька кроків в спілкуванні. Тобто відразу вдає, ніби ви знайомі сотні років і очікують того ж від вас. Вони зображують вразливість і чутливість до вас, однак це лицемірство.

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