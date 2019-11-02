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5 речей, які обов'язково потрібно зробити в барі
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Якщо ви плануєте сьогодні гарно погульбанити – прочитайте нашу інструкцію, яка охоплює список "завдань", які обов'язково слід зробити в барі. Наберіться сміливості та гайда веселитися на повну!
Отже, що потрібно обов'язково зробити у барі, аби ваш відпочинок вдався сповна.
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1. Зав'язати розмову з барменом
Не важливо, про що ви будете говорити – про те, як вранці заглохла ваша "ластівка", яка прослужила не один десяток років, або про формування системи філософських поглядів К'єркегора. Головне, що ви поспілкуєтеся з джерелом мудрості та знавцем людських слабкостей на ім'я бармен. Крім того, він може повідомити вам пароль від безкоштовного Wi-Fi або порадити якусь хорошу та пристойну випивку.
2. Пригостити коктейлем незнайомку
А коли вона здивовано підніме очі обпекти її багатозначним поглядом. І, потім, відвернутися. Ні, не підсідати до неї з неймовірно смішний жартом "Тепер ти винна мені, як земля колгоспу". Залишіться загадковим незнайомцем за стійкою (тим більше, що тепер у вас є пароль до Wi-Fi). Іноді гарний жест самобутній, а результат не суттєвий.
3. Крикнути "Усім випивку моїм коштом!"
Якщо вам пощастить, у туалеті є вікно. Якщо зовсім пощастить, воно не замкнене.
4. Попросити бармена переключити канал
Наприклад, на конкурс краси. Особливо сильне враження на присутніх такий вчинок справить, якщо вони до цього з захопленням дивилися футбольний матч Динамо-Шахтар.
5. Вступити в словесну перепалку
Бажано вибрати відвідувача сильнішого. Коли перепалка увійде в кульмінаційну стадію, сказати своїм супутникам "Хлопці, я за себе не відповідаю, тримайте мене". Добре було б, щоб вас розтягнули ще до того, як ви почнете битися. І ефектно, і не боляче.
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