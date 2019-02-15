5 психологічних трилерів, від яких мурашки по шкірі

Це гостросюжетне чтиво з динамічною оповіддю і неабиякою психологічною напругою іноді видається звичайною мелодрамою вкупі з соціальною трагедією. А от трилером, який читається на одному подиху, кожну з історій робить талант автора, який вміє тримати увагу читача до останньої сторінки.

"Дружина мого чоловіка", Джейн Коррі

(К.: Нора-друк, 2019)

Дружина мого чоловіка

У цьому психологічному трилері, вийшовши заміж за талановитого художника, молода героїня почала нове життя... І, здається, ніщо не зможе затьмарити їх щасливий шлюб, але по сусідству з подружньою парою живе гарненька дівчинка-італійка, за якою наша героїня доглядає, поки її мати пропадає на роботі. Карлі всього дев'ять, але вона вже добре знає, що значить зберігати чужі секрети... По тому життя надовго розведе їх – мине 20 років, перш ніж Лілі і Карла знову зустрінуться і зрозуміють – їм обом є що приховувати, і варто розкритися хоча б одній з таємниць їх минулого, наслідки будуть непередбачувані.

Адже мала пустунка росла в неповноцінній сім'ї і змалечку зазіхала на все чуже. Здавалося, що ж спільного між дівчинкою і дорослою жінкою? Відповідь проста: чоловік другої. "– Дитино, – кидаю. – Та ти лише перші кроки зробила. Не пройшла й частини шляху, який мені довелося пройти. Не кидала все на світі, щоб доглядати вкрай вимогливу дитину, поки Ед… – Ха! – люто уриває Карла. – Не будь такою самовпевненою. Я теж скуштувала лиха. Ед не був подарунком. Пияцтво, брехня, постійні зміни настрою, ревнощі, так звана вдача митця…"

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"Осина фабрика," Ієн Бенкс

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018)

Осина фабрика

За сюжетом цього роману – найскандальнышого дебюту в англійській прозі останніх десятиліть – відлюдкуватий герой живе з батьком в лісі на околі десь в Шотландії. Їм належить невеличка галявина і частина просіки. На горищі у хлопця склад рогів і колекція фігурок лосів, зроблених з його власного волосся. Також у нього є сарай, де він тримає череп Еріка – загадковий пристрій для зв'язку з божевільним братиком. Одного разу з лісу вдирається підпалений заживо лось, і тоді все й починається.

"Я дістав з-за пояса рогатку, обрав півдюймовий сталевий снаряд, ретельно прицілився й запустив велику кульку від підшипника по дуговій траєкторії над телефонними стовпа¬ми та невеличким підвісним мостом. Із глухим, ледь чутним стуком вона влучила в табличку "Прохід заборонено! При¬ватна власність", і я усміхнувся. Це був хороший знак".

"Метод 15/33", Шеннон Кьорк

(Х.: Фабула, 2018)

Метод 15/33

Бачити деталі у цьому романі дуже важливо, причому вже на початку, адже його юна героїня – доволі непроста дівчина. Ще з дитинства вона вміла маніпулювати людьми, в школі врятувала цілий клас від нападу маніяка-наркомана, і ось тепер її, вагітну, викрали, вивезли за місто і тримають в незнайомому місці. День за днем вона вивчає психологію викрадача, розкладаючи по поличках всі деталі і вигадуючи чергові "методи" захисту, одержима думками про те, як помститися йому, а також врятувати життя майбутньої дитини.

"Маючи додатковий час, я тренувалася. Я маю стати от сюди. Туди і стала. Потім маю впустити це. Я вдала, що впустила мотузку. Підняти ось це і відштовхнути, простісінько он туди. Я потренувалася з дошкою на підлозі. Зняти ось це з гачка, коли йтиму з кімнати". У подальшому гостросюжетний детектив перетворюється на відвертий трилер, коли навіть агенти ФБР, які розшукують викрадену дівчину, не впевнені в тому, хто жертва, а хто злочинець.

У цілому, роман про те, що трапляється, коли потерпілий – такий же холоднокровний і безжальний, як і той, хто скоїв злочин, адже "на все це знадобилося менше десяти секунд, приблизно за такий самий час він спіймав мене на моїй вулиці".

"Гори, відьмо, гори! Повзи, тінь, повзи!", Абрахам Мерріт

(К.: Видавництво Жупанського, 2018)

"Гори, відьмо, гори"

Автор цього роману – один із найпопулярніших американських письменників 20-30-х років минулого сторіччя, який писав у жанрі містики, фантастики і нуар-детективу. Серед його послідовників такі метри літератури, як Говард Лавкрафт і Рей Бредбері. Дослідження фольклору й окультизму сприяло його захопленню культурою загублених світів, прадавніх богів, прадавніх вірувань, звідки беруть початок його містичні тексти. Що ж до "гріхів минулого", то у більшості "темних" творів цього автора описаний конфлікт сучасної людини науки і раціонального світогляду із зловісними дивовижами давніх епох.

Так, зокрема у двох творах цього збірника маємо містичний детектив, присвячений подіям у Нью-Йорку 1930-х, коли лікар-науковець протистоїть темним прадавнім силам на пару з відомим гангстером. "Мені й раніше снилися жахіття, докторе Ловелл, – каже героєві одна з потерпілих, – але навіть переживаючи найстрашніші з них, я не почувалась так, як тоді, коли зустрілася поглядом з лялькою…То були очі диявола! Вони світилися червоним. Так яскраво-яскраво… немов очі звіра в темряві. Але саме цей бісівський блиск в очах змусив мене почуватися так, ніби чиясь рука стиснула моє серце! Ці диявольські очі на ангельському личку…"

Так само в другій повісті збірника мова про містичне та прокляте місто з давньої бретонської легенди, де панує король та його білява донька-відьма, якій підвладні темні сили.

"Дівчина мого сина", Мішель Френсіс

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018)

Дівчина мого сина

Героїня цього роману мала все, що потрібно для щастя. Успішна кар’єра на телебаченні, розкішний будинок у престижному районі Лондона, вілла на Лазурному березі і син Даніель. Зваблива, розумна, амбітна дівчина – нова подружка сина – ідеально пасувала до цієї досконалої картини. На думку багатьох, але не матері…

Чому всі просять її відпустити сина і не втручатися в його життя? Чому більше ніхто не бачить за гарним личком хижу мисливицю за грішми? Чому лише вона знає: ця дівчина прийшла, щоб забрати в неї все? Таким чином, напружений сюжет і динамічне закінчення роблять цю історію справжнім психологічним чтивом. Яку, додамо, розповідається з двох точок зору: матері та дівчини її сина. З одного боку, мати захищає свою дитину від явної хижачки, а з другого – молода дівчина будь-що-будь хоче заміж за багатія, щоб вирватися зі злиднів.

Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ

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