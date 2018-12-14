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5 продуктів, які зроблять ваше волосся здоровим

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Ці продукти зроблять ваше волосся здоровим - фото 1
Ці продукти зроблять ваше волосся здоровим

За відсутності захворювань на стані волосся позначається кількість споживаних білків, мінералів, вітамінів і жирних кислот. Їхній дефіцит сприяє негативним змінам у структурі волосся та шкіри голови, які погіршують стан волосся та роблять його рідшим.

Тим, хто хоче зробити своє волосся більш здоровим, експерти рекомендують додати до раціону ці продукти.

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Горіхи. Вміщені в них жирні кислоти омега-3 і омега-6 стимулюють ріст волосся та перешкоджають випаданню, зміцнюючи волосяні фолікули. Також у горіхах багато вітамінів, – наприклад, вітаміну Е, який захищає від запалень шкіри голови.

Волоські горіхи потрібно їсти щодня - фото 295034
Волоські горіхи потрібно їсти щодня / FitExpert

Шпинат. Відрізняється високим вмістом фолієвої кислоти, вітамінів А і С – цей комплекс стимулює синтезу колагену, який робить шкіру більш молодою і зміцнює волосся.

Шпинат багатий на вітаміни A і C - фото 295035
Шпинат багатий на вітаміни A і C

Яловичина. Червоне м'ясо заведено лаяти, а між тим воно багате залізом, корисними ненасиченими жирами, білком і кислотами омега-3. Чесно кажучи, кращого поєднання, щоб зробити волосся більш здоровими, знайти просто неможливо.

Помірне вживання яловичини принесе користь - фото 295036
Помірне вживання яловичини принесе користь

Яйця. Їх споживання забезпечує організм білком і біотином, який іноді називають "вітаміном краси", адже він позитивно впливає на стан і ріст волосся, нігтів і шкіри.

Яйця впливають на ріст волосся - фото 295037
Яйця впливають на ріст волосся

Сьомга. Вміщені у ній вітамін D, жирні кислоти омега-3, лінолева кислота покращують показники еластичності волосся, що захищає його від ламкості, а також надають здоровий блиск.

Особливо взимку рекомендується їсти сьомгу - фото 295038
Особливо взимку рекомендується їсти сьомгу

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Джерело: Medikforum
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