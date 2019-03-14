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5 продуктів, які зникнуть через глобальне потепління

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Низка популярних продуктів зникне з прилавків - фото 1
Низка популярних продуктів зникне з прилавків

Науковці назвали продукти, які можуть незабаром зникнути з прилавків магазинів. Дізнайтеся, яких смаколиків може більше не бути через глобальне потепління!

Британські учені запевняють, що найближчим часом через глобальне потепління зникне безліч продуктів.

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Зокрема, вони називають ТОП-5 продуктів, які обожнює кожен із нас. Мова йде про каву, шоколад, оливкову олію, рибу та вино.

Зміни у кліматі можуть вкрай негативно вплинути на вирощування кави, адже 80% земельних ресурсів, на яких вона росте, можуть стати непридатними до цього. Це ж стосується оливок і винограду.

Крім того, потепління Світового океану негативно вплине на популяцію риб і рибну промисловість.

Раніше ми розповідали, які продукти дієтологи вважають ідеальними на випадок кінця світу. Зокрема, Ліам Браун з Единбурга, наприклад, найкращим для апокаліпсиса продуктом назвав тушонку в консервах. "М'ясо в консервах – хороше джерело жирів і протеїну. На одній тушонці можна прожити досить довго, проте незабаром через нестачу вітамінів почнуться проблеми зі здоров'ям", – зазначив він. Студенти медичного університету в Бристолі не змогли зупинитися на одному продукті і назвали ще імбир і кіноа. На їхню думку, ці два інгредієнти можна чергувати і готувати в різних варіаціях, щоб не набридало.

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Джерело: Mport
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