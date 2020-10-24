5 продуктів, які зміцнюють вашу нервову систему

Корисна їжа, яка містить антиоксиданти, вітаміни, корисні жири та необхідні мінерали – хороший вибір, якщо ви хочете зміцнити здоров'я своєї нервової системи. І ось 5 найкращих продуктів, які неодмінно мають бути у вашому звичному раціоні.

Ці продукти дозволять зміцнити нервову систему та подарувати міцне здоров'я.

Це цікаво: Три міфи про правильне харчування, у які досі вірять

Авокадо. Ці фрукти багаті фолієвою кислотою та вітаміном К, який зміцнює центральну нервову систему. Це знижує ризик інсульту і покращує когнітивні функції.

Броколі. Цей овоч корисний для нервової системи через високий рівень вітаміну К і холіну. Це також зберігає і гостроту розуму.

Горіхи. Треба їсти більше мигдалю, кеш'ю, фундука та волоських горіхів, які багаті магнієм. Бразильські горіхи містять селен. Ці поживні речовини заспокоюють нервову систему.

Вівсянка. Миска вівсяної каші на щодень допомагає стабілізувати центральну нервову систему. Вівсянка також корисна для всього здоров'я у цілому.

Зелений чай. Антиоксиданти, які містяться в зеленому чаї, корисні для нервової системи. Це катехіни, запобігають старінню мозку, пов'язаному зі стресом.

Додавайте ці продукти до свого повсякденного раціону, аби бути здоровими!

Читайте також: Розвінчані популярні міфи про яйця і холестерин