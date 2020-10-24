Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Вибори

5 продуктів, які зміцнюють вашу нервову систему

  • 64
Збалансований раціон позитивно впливає на нервову систему - фото 1
Збалансований раціон позитивно впливає на нервову систему

Корисна їжа, яка містить антиоксиданти, вітаміни, корисні жири та необхідні мінерали – хороший вибір, якщо ви хочете зміцнити здоров'я своєї нервової системи. І ось 5 найкращих продуктів, які неодмінно мають бути у вашому звичному раціоні.

Ці продукти дозволять зміцнити нервову систему та подарувати міцне здоров'я.

Це цікаво: Три міфи про правильне харчування, у які досі вірять

Авокадо. Ці фрукти багаті фолієвою кислотою та вітаміном К, який зміцнює центральну нервову систему. Це знижує ризик інсульту і покращує когнітивні функції.

5 продуктів, які зміцнюють вашу нервову систему - фото 431616

Броколі. Цей овоч корисний для нервової системи через високий рівень вітаміну К і холіну. Це також зберігає і гостроту розуму.

Горіхи. Треба їсти більше мигдалю, кеш'ю, фундука та волоських горіхів, які багаті магнієм. Бразильські горіхи містять селен. Ці поживні речовини заспокоюють нервову систему.

Вівсянка. Миска вівсяної каші на щодень допомагає стабілізувати центральну нервову систему. Вівсянка також корисна для всього здоров'я у цілому.

5 продуктів, які зміцнюють вашу нервову систему - фото 431617

Зелений чай. Антиоксиданти, які містяться в зеленому чаї, корисні для нервової системи. Це катехіни, запобігають старінню мозку, пов'язаному зі стресом.

Додавайте ці продукти до свого повсякденного раціону, аби бути здоровими!

Читайте також: Розвінчані популярні міфи про яйця і холестерин

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Коли переводять годинник на зимовий час 2020 в Україні: дата переходу
  • 14:35
  • 382
З чим носити чоловіче пальто: 10 стильних образів у фото
  • 18 жовтня, 17:49
  • 177
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2598519
Загрузка...
Новини