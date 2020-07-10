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5 правил сексу в кемпінгу, якими не слід нехтувати
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Ні для кого не секрет, що секс у новому місці – хороший спосіб урізноманітнити звичне сексуальне життя. На свіжому повітрі ми почуваємось вільніше та розкутіше, що позитивно впливає на фізичний стан і пробуджує сонні тваринні інстинкти.
Займаючись сексом у наметі або на вулиці, вам потрібно враховувати кілька нескладних правил, які убезпечать вас від неприємних несподіванок. Візьміть на озброєння, аби не зіпсувати собі романтичну зустріч.
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Засоби проти комах
Це особливо важливо, якщо ви збираєтеся зайнятися сексом на вулиці. Не дуже збуджують комарі та мухи на тілі вашої спокусливої обраниці. Розпорошіть спрей від комах перш ніж ви знімете одяг. Звичайно, його запах може вбити всю романтику, тому краще використовувати натуральні репеленти – олію чайного дерева і лаванди. Вони і пахнуть приємніше, і потрібну атмосферу допоможуть створити.
Подумайте про фінал
Запам'ятайте, що після сексу ви все одно ночуватимете у наметі, тому в процесі постарайтеся його НЕ розвалити. Обговоріть з партнером заздалегідь пози (або варіанти), які ви хочете використовувати цього разу. Це вбереже вас від подальшого "головного болю", а ще вам не доведеться заново збирати намет.
Захопіть лубриканти
Відкриті ділянки шкіри дуже швидко зневоднюються на вулиці. Тому прихопіть з собою кілька видів лубрикантів, які усунуть дискомфорт і забезпечать яскраві враження від спільного перебування на природі.
Кемпінг не лише для вас
На природі досить легко втратити відчуття того, що крім вас у кемпінгу є й інші любителі природи. Коли ви заберетеся у намет, знайте, що він не здатний поглинати звуки. Тому, перш ніж віддатися пристрасті, перевірте, як далеко від вас знаходяться намети ваших сусідів. І не забудьте переконатися, що за процесом не споглядатимуть діти.
Проявіть турботу
І тут мова піде не про вашу кохану, а про природу. Візьміть з собою сміттєві пакети або додаткову сумку для сміття, куди ви будите збирати залишки вашого перебування (у тому числі і використані презервативи). Залиште місце після себе таким, яким ви його застали у перший день вашого приїзду, а то й чистішим! Так ви поставитеся з повагою не тільки до довкілля, але і до інших відпочивальників, які приїдуть сюди після вас.
Насолоджуйтесь один одним і не забувайте кохатися, адже ви того варті ;)
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