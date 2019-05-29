5 правил сексу просто неба, які варто знати

Кожен третій під час фестивалю займався сексом

Сексуальна революція почалася з фестивалів. "Три дні миру, любові і музики" – під таким девізом півстоліття назад проходив легендарний Вудсток. Опен-ейри продовжують бути місцем сексуальної свободи. Розповідаємо, як займатися сексом просто неба та що потрібно знати!

Як показало торішнє опитування, 50% рейверів не проти закрутити швидкоплинний роман, у 33% був секс на фестивалі.

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Куди б ви не їхали – в Європу на Primavera Sound, Glastonbery, Tomorrowland або Sziget, шанси познайомитися з кимось зростають. Hello Giggles нагадує про прості правила безпеки, які не варто забувати під час фестивальних веселощів.

Згода. Про це дивно нагадувати у 2019 році: ні значить ні! Будь-які спроби схилити до сексу когось, хто не впевнений – це домагання. На великих фестивалях є "острівці безпеки" для дівчат, де можна сховатися від надокучливих залицяльників.

Гігієна. Спрей-дезінфектор для рук, вологі серветки, пляшка води – перед поїздкою на заміський опен-ейр перевірте, чи все по списку вмістилося у рюкзак. Якщо фестиваль проходить у місті – хоча б просто тримайте в сумці дезінфекційні серветки. І не забудьте про наступний пункт!

Презервативи. Буде ніяково, якщо у вас обох не виявиться презервативів, і доведеться їх жебракувати у друзів серед ночі. Візьміть з собою пачку, навіть якщо їдете без пари і не плануєте займатися сексом на фестивалі.

Протизаплідні таблетки. Якщо ви приймаєте контрацептиви або будь-які інші таблетки, не забудьте взяти їх з собою, щоб не порушити режим.

Місце. Судячи з результатів опитування, більшість парочок усамітнювалися в наметі, машині або фургоні, інші займалися сексом в полі, а хтось закривався в туалеті. Що б ви не вибрали, переконайтеся, що вам обом зручно і ніхто не пораниться під час пристрасних погойдувань.

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