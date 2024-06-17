5 правил ефективного навчання в часи ШІ й постійних змін

У світі, де штучний інтелект здатен скласти конкуренцію деяким професіям, спеціалісти мусять швидко навчатися, щоб відповідати динамічним потребам ринку.

Про це йдеться на платформі Почни Щось!, передає Радіо Максимум.

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5 правил ефективного навчання:

1. Не навчайтеся лише заради навчання

Навчання має бути не просто заради навчання, а для того, щоб отримати якусь навичку, навчитися виконувати певні завдання або прокачати свої слабкі сторони. Завжди варто на самому старті визначати, який результат ви хочете отримати, і якщо вам вдасться його досягти – значить це було ефективно.



2. Усвідомлено вибирайте для себе курс

На що варто звертати увагу під час вибору курсу?

• Особистість лектора.

• Професійний досвід спікера.

• Відповідність програми потребам.



3. Будьте активними

Навчання – це такий safe space для банальних запитань, помилок та експериментів з можливістю отримати цінний фідбек. Якщо ви активні під час навчання, ви економите собі час та можете відразу імплементувати знання в роботу.



4. Випробовуйте знання на практиці.

Давайте собі вдосталь часу, щоб «переварити» отримані знання та якісно закріпити їх на практиці. Тобто не варто гнатися з кількістю та проходити курс за курсом – адже без належного опрацювання ці зусилля просто підуть в нікуди.



5. Використовуйте менторство для кар’єри.

Якщо у вашій компанії офіційно такої можливості немає, можна просто попросити досвідченішу чи досвідченішого колегу допомогти вам.

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