5 порад для тих, хто хоче по-справжньому насолодитися осінню

Осінь – прекрасна і загадкова пора року! Як насолодитися осінню і уникнути властивої цій порі року нудьги?

Осінь – чудовий час для того, щоб зупинитися, задуматися, відкинути зайве, непотрібне і метушливе – як дерева скидають листя, підготуватися до майбутньої зими, пише huffpost.

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Кутатися в шарфи і м'який теплий одяг. Краще підібрати яскраві і максимально приємні по відчуттях речі. Також саме час носити капелюшки (особливо гарні широкополі) і берети. І запасіться красивими щільними колготками: з ними ще можна носити літні сукні в погожі осінні дні.

Осіннє меню. Їжа вранці має бути теплою – гарячої і холодної краще уникати. Добре включити в раціон повільні вуглеводи: вони довше засвоюються, забезпечуючи організм енергією.

Увага до дрібниць. Прокинувшись вранці, і потім, протягом дня, звертайте увагу на кожну приємну дрібницю. Придивившись, у всьому можна знайти щось хороше – важливо тільки помітити це і занести у свій "блокнотик маленьких радощів". Холод і сльота на вулиці? Зате як тепло і по-особливому затишно вдома!

Вирушати в ліс по гриби. Наберіть цілий кошик, а потім нанизуйте на ниточки, щоб засушити і додавати в страви взимку.

Фотопрогулянка! Візьміть з собою бутерброди, чай в термосі і фотоапарат. Осінь дарує дивовижну можливість для красивих фотографій. А коли ви замерзнете і втомитеся, можна просто сісти на лавку в парку і перекусити на свіжому повітрі

Фотопрогулянка

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