5 подарунків, які не можна приймати і дарувати

Що можна і не можна дарувати / Joyday

Дарувати подарунки і отримувати презенти завжди дуже приємно. Однак, є речі, які не варто дарувати своїм друзям та близьким, а тим паче, приймати їх.

Ножі. Будь-який інший посуд і прилади для кухні цілком підійдуть для подарунка, але тільки не ніж. З давніх-давен вважається, що такий подарунок може стати причиною конфліктів, розладу в сім'ї і навіть привести до розірвання шлюбу.

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Годинник також дарувати не рекомендують, адже є думка, що він почне нести в собі негативну енергію в момент, коли його стрілка зупиниться.

Гаманці та портмоне дуже корисна річ, яку ми використовуємо щодня. Однак, якщо гаманець дешевий, виготовлений не з якісних матеріалів, то він може принести у ваш будинок бідність. Якщо ви все-таки вирішили піднести такий подарунок, обов'язково даруєте його з купюрою або монетою всередині.

Порожні гаманці дарувати не варто

Дзеркала дарувати не рекомендують взагалі, адже все, що відображає поверхні – найкращі провідники негативу.

Прикраси з перлів – символ сліз і горя, можуть принести як дарувальнику, так і обдарованому багато неприємностей.

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