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5 ознак того, що ви готові до серйозних стосунків

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Стосунки - фото 1
Стосунки / relate

У житті практичний кожної людини настає такий етап, коли вона хоче серйозних стосунків. Але при цьому, як показує досвід, мало хто до цього по-справжньому готовий.

Як же зрозуміти, що ви готові до серйозних стосунків? Є 5 таких ознак.

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  1. Ви спокійно можете бути на самоті, вам не нудно з собою і не треба заповнювати порожнечу партнером
  2. Ви вмієте приймати іншу людину такою, яка вона є, з усіма перевагами і недоліками. Ви не прагнете нікого переробляти, контролювати, опікати або рятувати і спокійно ставитеся до чужих помилок
  3. Ви з оптимізмом дивіться на світ, керуючись приказкою "все, що не робиться, на краще" і не чекаєте від оточуючих підступу
  4. Ви намагаєтеся ні до чого не прив'язуватися: ні до людей, ні до речей, ні до грошей. Ви вмієте відпускати все з легким серцем: пішло – значить, так тому і бути
  5. Ви вмієте розуміти інших, слухати і чути. Ви виявляєте емпатію до оточуючих, вам цікавий чужий досвід і почуття
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Джерело: relate
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