5 ознак того, що ви готові до серйозних стосунків

У житті практичний кожної людини настає такий етап, коли вона хоче серйозних стосунків. Але при цьому, як показує досвід, мало хто до цього по-справжньому готовий.

Як же зрозуміти, що ви готові до серйозних стосунків? Є 5 таких ознак.

І ще: Найсерйозніші чоловіки за знаком Зодіаку

Ви спокійно можете бути на самоті, вам не нудно з собою і не треба заповнювати порожнечу партнером Ви вмієте приймати іншу людину такою, яка вона є, з усіма перевагами і недоліками. Ви не прагнете нікого переробляти, контролювати, опікати або рятувати і спокійно ставитеся до чужих помилок Ви з оптимізмом дивіться на світ, керуючись приказкою "все, що не робиться, на краще" і не чекаєте від оточуючих підступу Ви намагаєтеся ні до чого не прив'язуватися: ні до людей, ні до речей, ні до грошей. Ви вмієте відпускати все з легким серцем: пішло – значить, так тому і бути Ви вмієте розуміти інших, слухати і чути. Ви виявляєте емпатію до оточуючих, вам цікавий чужий досвід і почуття

Читайте також: 5 правил ідеального сексу, який вона не забуде